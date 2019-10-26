В Сирии из охраняемого курдами лагеря террористов ИГ пропали более 100 россиян

В Сирии пропали около 50 россиянок с детьми, которые покинули курдский лагерь Айн-Исса, известный как тюрьма для семей террористов "Исламского государства".

Как рассказал мать одного из участников ИГ*, ее невестка Маида и дети полтора года провели в лагере Айн-Исса, охраняемом сирийскими курдами. 13 октября стало известно, что лагерь покинули около 100 человек в связи с началом турецкой военной операции на севере Сирии. Курды объявили, что женщинам нужно уходить вместе с ними.

Часть женщин согласились оставить лагерь, другие остались ждать прихода турецких войск. "Курды просто ушли, распахнув все ворота лагеря. А через некоторое время несколько человек вернулось, и они сказали: если вы не уйдете через пять минут, мы подожжем ваши палатки. И они действительно подожгли лагерь", - сообщила женщина Русской службе BBC.

Как сообщает BBC, Маида успела снять на мобильный телефон кадры, на которых виден дым над палатками лагеря и слышен голос женщины, которая говорит, что пожар устроили курды.

После поджога лагеря женщины разделились на несколько групп и ушли в пустыню. В группе с Маидой было еще 14 женщин и 27 детей. Они решили двигаться на север, в сторону границы с Турцией. Все это время женщины были на связи со своими родственниками.

Спустя некоторое время женщин с детьми встретили вооруженные люди из протурецких отрядов. "Девочки звонили нам и радовались. Говорили, что впервые за два года приняли душ, увидели электричество и горячую воду", - рассказала мать еще одной женщины Алия, покинувшей лагерь.

По словам Алии, последний раз она выходила на связь со своей дочерью 17 октября, когда к женщинам пришли "какие-то военные". Дочь Алии сказала, что они проезжают Телль-эль-Абьяд (город на границе Сирии и Турции), затем связь с ними пропала.

Ранее в МВД Турции сообщили, что они задержали 236 человек, которые сбежали из лагерей для семей боевиков ИГ*. По данным ведомства, иностранных граждан, в том числе россиян, поместили в лагеря на севере сирийской провинции Алеппо. Судьбу задержанных иностранцев планируют решить после переговоров с представителями их стран.

Россиянки обращались с просьбой к властям РФ еще две недели назад

После начала турецкой военной операции на севере Сирии курдские военные формирования заявили, что больше не могут охранять лагеря с террористами ИГ" и их семьями. 13 октября появились первые сообщения, что из лагеря Айн-Исса бежали сотни пленных заключенных.

Среди них были и россиянки, жительницы Дагестана и других регионов Кавказа, которые не понимали, что им делать дальше и просили помощи у российских властей.

Как сообщала телекомпания RTVi, женщины обратились к члену Совета по правам человека при главе Чеченской республике Хеде Саратовой за помощью.

По словам правозащитницы, хотя официально сообщается, что в лагере Айн-Исса находится около 50 российских граждан, сами пленные говорят, что на месте около 200 человек "из Дагестана и Кавказа".

Когда курды открыли ворота лагеря, "половина людей ушли, среди них, сирийцы и иракцы". Но россиянки договорились между собой, что никуда не пойдут и останутся в лагере.

Позже в лагерь прибыли неизвестные вооруженные люди, которые через громкоговорители призвали всех пленных уйти с ними. Женщины подозревали, что это были представители террористических организаций. После того, как женщины отказались, все их палатки были сожжены. В лагере началась паника, многие бросились бежать.

Хеда Саратова, к которой обращались пленные россиянки сразу же обратилась к директору ФСБ Александру Бортникову, к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и в МИД России. Были ли приняты какие-то меры по этому обращению, не сообщается.