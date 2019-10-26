США до максимума ограничили авиаперелеты на Кубу

Министерство транспорта США издало указ, прекращающий авиасообщение со всеми аэропортами Кубы за исключением аэропорта в Гаване. Данная мера призвана ограничить приток американской валюты на остров.

Правительство президента США Дональда Трампа в очередной раз ужесточило режим поездок американских граждан на Кубу. Как сообщил Госдепартамент США вечером в пятницу, 26 октября, американские авиакомпании приостанавливают авиасообщение со всеми аэропортами Кубы за исключением аэропорта имени Хосе Марти в столице страны Гаване. Авиакомпании должны будут отменить ранее запланированные полеты в течение 45 дней. Соответствующий приказ, который остается в силе до дальнейших распоряжений, был издан министерством транспорта США по запросу госсекретаря Майка Помпео.

Госдепартамент объявил, что эта мера призвана ограничить приток иностранной валюты, поступающий на остров от американских туристов. Кубинское правительство использует эти деньги для угнетения собственного народа и поддержки "незаконного" правительства Николаса Мадуро в Венесуэле, говорится в заявлении Госдепа США.

Американская администрация в июне 2019 года издала указ, запрещающий гражданам США путешествия на Кубу на круизных лайнерах или других пассажирских судах, парусных яхтах, частных или корпоративных самолетах. Групповые поездки в образовательных целях из Соединенных Штатов на Кубу также были отменены.

В сентябре Вашингтон ввел лимит на размер транзакций на Кубу: в соответствии с новыми ограничениями, гражданам США было разрешено переводить в кубинские банки максимум 1000 долларов США в квартал. Был также полностью запрещен перевод на счета родственников некоторых высокопоставленных должностных лиц на Кубе и членов Коммунистической партии.

Жесткий политический курс в отношении кубинского руководства, проводимый администрацией Дональда Трампа, существенно отличается от политики его предшественника Барака Обамы, который приложил немало усилий для нормализации отношений с Гаваной. При нем, в частности, были восстановлены дипломатические отношения с Кубой, прерванные еще в начале 1960-х годов, и упрощены условия путешествий на Кубу для граждан США. Дональд Трамп после прихода к власти назвал эту политику ошибочной.