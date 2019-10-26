В Чили прошла крупнейшая в истории страны акция протеста

Более миллиона человек вышли на новую акцию протеста в Чили. Собравшиеся требовали отставки президента Себастьяна Пиньера.

В Чили на очередную акцию протеста в пятницу, 25 октября, собралось более миллиона человек, которые потребовали проведения социальных реформ. Она стала крупнейшей в истории страны. В столице страны Сантьяго демонстранты прошли мимо здания правительства, призывая президента страны Себастьяна Пиньера уйти в отставку. Инцидентов в течение акции протеста зафиксировано не было. Кроме того, марши протеста с участием тысяч людей также прошли в других городах страны.

Одной из причин, приведших к началу протестов, стал рост цен на билеты в метро в Сантьяго. Акции быстро распространились по всей стране. Демонстрантов требовали, помимо прочего, повышения заработной платы и пенсий, снижения цен на лекарства и конституционную реформу.

В первые несколько дней демонстрации переросли в поджоги и грабежей. В результате президент Пиньера отменил решение о повышении цен на проезд в метро, но протесты не прекратились. Через несколько дней глава Чили объявил о пакете мер, которые отвечали некоторым требованиям демонстрантов. Во время беспорядков были убиты по меньшей мере 19 человек. По данным местных правозащитников, 585 человек получили ранения, еще 2840 были арестованы. В Сантьяго и ряде других городов был введен режим чрезвычайного положения.