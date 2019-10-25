В регионах со счетов сторонников Навального списывают по 100 миллиардов рублей

Сотрудница штаба оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге Виктория Райх, у которой в квартире 15 октября прошел обыск, опубликовала в Facebook скриншот мобильного приложения банка с отрицательной суммой на счете в почти 100 миллиардов рублей.

"Привет! Раньше особо не искала общения в соцсетях, но вот сегодня задумалась и поняла: хочу замуж. Ищу уверенного в себе состоятельного и состоявшегося мужчину, который не побоится взять в жены отчаянную девушку с таким приданым", — иронизирует Виктория.

Кроме того, с кредитного счета с лимитом в 120 тысяч рублей у Виктории Райх сняли 94 тысячи рублей, передает E1.ru. "Карта не заблокирована, и банк будет требовать с Виктории 94 276 рублей. Мы не сомневаемся, что случай с кредитной картой не случайная ошибка, а намеренный ход, чтобы еще больше осложнить жизнь нашим активистам, — говорится в группе штаба Навального в Facebook. — Проще говоря — очередная подлость со стороны властей и ручных правоохранительных органов".

В пресс-службе "Тинькофф-банка" пояснили Ura.ru, что деньги с кредитной карты Райх потратила сама. "Арест на сумму в 75,5 млн рублей был наложен на счет В. Райх согласно постановлению Басманного суда города Москвы. Средства на кредитной карте В. Райх были потрачены владельцем карты в частном порядке. Меры по выполнению банком постановления суда никак не связаны с балансом счета кредитной карты клиента", — сообщили в "Тинькофф-банке".

Бывшая активистка штаба Навального в Екатеринбурге Полина Грейсман в четверг тоже сообщила, что ее счет неожиданно ушел в минус на 75 миллионов. Эту же сумму использовали, чтобы заблокировать счета бывшего координатора екатеринбургского штаба Навального Виктора Бармина, а до этого так же поступили с активистом Виктором Распоповым.

15 октября в квартирах, где живут Виктория и Полина, прошли обыски. Следователи изъяли ноутбуки и мобильные телефоны. Силовики провели обыски и у бывшего координатора Юрия Кузьминых.

Астрономические суммы списывают и со счетов других оппозиционеров. В Челябинске видеомейер и сторонник Навального Юрий Прудников обнаружил на своей карте отрицательный баланс в 100 миллиардов рублей. Такой же баланс образовался 24 октября и на карточке активиста Георгия Пивоварова, пишет "Челябинск сегодня".

10 млрд рублей заблокировали на счете у оператора челябинского штаба Навального Юлии, сообщил "МБХ медиа" глава предвыборного штаба Ивана Жданова Борис Золотаревский.

У руководительницы команды Навального в Ижевске Резеды Абашевой, координатора штаба Навального в Ставрополе Татьяны Глинберг, главы штаба в Мурманке Виолетты Грудиной и сотрудницы тверского штаба Натальи Малаховой также заблокированы банковские счета. Причем у Малаховой на счету в "Альфа-банке" первоначально арестовали 10 миллиардов рублей.

По словам Малаховой, что ей не смогли объяснить в кредитной организации, "откуда взялась такая сумма". Но после обращения в банк сумма взыскания уменьшилась до 75 млн рублей.

"Заблокировали мою последнюю карту виртуальную, которую я выпустила после обыска, чтобы хоть как-то получать доход, — пояснила Виолетта Грудина. — И нашему стороннику, даже не сотруднику, Эдуарду Домбаю. Он индивидуальный предприниматель, у него деятельность связана с расходами. Поэтому теперь он ограничен как индивидуальный предприниматель".

Абашева добавила, что счета заблокировали не только ей, но также сотруднице штаба Анастасии Синельниковой, а также уже бывшему сотруднику Олегу Васильеву. "Аресты во всех банках на все счета, даже кредитные. Знаменитые 75 млн рублей. У Насти арест на карту, на которую приходят алименты, что является нарушением закона", — пояснила Абашева.

Организатору "Екатеринодарского дискуссионного клуба", риелтору и политологу по образованию Никите Изюмову заблокировали банковские счета на 75 млн рублей по "делу ФБК". Он настаивает, что не имеет отношения к штабу Навального, пишет "Медиазона".

Также счета заблокировали у координаторов штабов Андрея Прокудина в Твери и Владимира Останина в Барнауле, у которого заблокировали все счета "Альфа-банка". Кроме того, карта заблокирована у волонтера штаба Навального в Тамбове Амира Жалилова, сообщила сотрудница штаба Анастасия Нефедова.

В Ставрополе заблокированы счета у еще одного сторонника Навального, который попросил не называть его имя, так как находится под подпиской о неразглашении. Он отметил, что не имеет отношения к ФБК (Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального), однако у него арестовали счета в Сбербанке, банке "Тинькофф" и "Альфа-банке".

В Архангельске счет в Сбербанке арестовали у журналиста архангельского портала 29.ru Ярослава Вареника, сообщил координатор местного штаба Андрей Боровиков. Сам Вареник уточнил, что на счету у него было 44 тысячи рублей.

"Сегодня буквально утром мне пришли отпускные. Зашел проверить баланс, смотрю: "на ваш счет наложен арест". У меня там было 44,5 тысячи рублей. Как я понимаю, решение суда длится до 3 февраля 2020 года", — рассказал журналист.

В Казани банковский счет был заблокирован у заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева еще 12 сентября: баланс карты ушел в минус 75 млн руб. Также у сотрудника казанского штаба Алексея Навального Олега Емельянова в тот день по решению Басманного районного суда Москвы было арестовано 8 тыс. рублей, пишет "Коммерсант".

В Саратове после сентябрьских обысков были наложены аресты на счета бывшего координатора городского штаба Александра Зыкова 14 сентября и волонтера штаба Ольги Кузнецовой 12 сентября. На банковских картах Зыкова арестовали по 75 млн руб., на дебетовых картах Кузнецовой арестовали по 999,99 млн руб.

После обысков в штабе Алексея Навального в Санкт-Петербурге, которые прошли 13 сентября, были заблокированы счета координатора избирательной кампании Александра Шуршева, его заместителя Ольги Гусевой, сотрудника штаба Михаила Борисова и главы "Альянса учителей", сторонника штаба Даниила Кена. У всех списали по 75 млн руб.

По словам координатора тамбовского штаба Дианы Рудаковой, после обысков 12 сентября на счетах трех сотрудников и одного волонтера оказалось по 75 млн руб. задолженности. 15 октября обыски прошли еще у одного тамбовского волонтера. Его счета тоже заблокированы на аналогичную сумму.

В Воронеже с блокировками столкнулись четыре сотрудника штаба и один волонтер, у всех на счетах по минус 75 млн руб. "Блокировали одномоментно в сентябре. При этом заблокировали даже карточку нашего волонтера, на которую приходила пенсия. У меня заблокировано три счета, в том числе валютные. На каждом по минус 75 млн руб., то есть в сумме минус 225 млн руб.", — уточнил юрист воронежского штаба Данил Новиков.

У сторонников Навального в Белгороде блокировки также произошли одномоментно в сентябре. С ними столкнулись пять человек.

3 августа было возбуждено уголовное дело об отмывании (ч. 4 ст. 174 УК РФ) 1 млрд рублей Фондом борьбы с коррупцией. Юрист фонда Алексей Молокоедов тогда заявлял, что информация СК "легко опровергается", и что через фонд проходит "буквально пара миллионов рублей в год". 8 августа силовики провели массовые обыски у сотрудников ФБК. У многих из них, а также у самого фонда были арестованы банковские счета.

22 августа СК РФ объявил, что дело об отмывании денег было возбуждено из-за пожертвований в биткоинах, которые делали во время президентской кампании Навального. Тогда же следствие снизило сумму. В ведомстве заявили, что фонд отмыл более 75 млн рублей.

В сентябре по делу ФБК прошли более 200 обысков. В октябре обыски провели в 30 регионах.