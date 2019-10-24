Российские военные пришли на сирийско-турецкую границу

Российская военная полиция начала размещение вдоль турецко-сирийской границы в рамках договоренности между Россией и Турцией. Вместе с сирийской армией российские силы будут контролировать отступление курдских формирований за пределы 30-километровой приграничной зоны.

Курдские формирования, которых Турция считает террористическими, и которые в прошлом были союзниками США, должны покинуть границу в течение недели.

Турецкие войска, согласно договоренностям между российским президентом Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на неопределенное время сохранят контроль над территорией, которую успели занять с 9 октября.

Турция начала наступление против курдов, которых считает связанными с Рабочей партией Курдистана, после того как о выводе войск из региона объявили США, до последнего времени вместе с курдами боровшиеся с джихадистами из ИГ (запрещенной в России группировкой).

Подразделения российской военной полиции уже вошли в сирийские приграничные города Манбидж и Кобани.

Согласно договоренностям, курды должны будут уйти по истечении 150 часов, после чего границу на всей ее протяженности будут патрулировать россияне и сирийцы, тогда как российские и турецкие военные будут патрулировать зону на расстоянии десяти километров от границы.

Американский президент Дональд Трамп, которого за его решение вывести оставшиеся войска из Сирии, раскритиковали как демократы, так и республиканцы, назвал соглашение Эрдогана и Путина о курдах "большим успехом".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков со своей стороны предостерег курдов от неисполнения условий соглашения.

По его словам, если курдские формирования с вoоружениями не отойдут, "то тогда придется oтойти сирийским пoграничникам и российской военной полиции". "И фактически oставшиеся курдские формирования попадут под катoк турецкой армии".

Лидеры курдского ополчения пока никак не прокомментировали российско-турецкие договоренности.