НАТО считает контроль над вооружениями при участии Москвы возможным

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что контроль над вооружениями при участии России возможен. Он предложил несколько способов, как этого достичь.

Несмотря на расторжение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), контроль над вооружениями совместно с Россией возможен. Об этом заявил в Брюсселе в среду, 23 октября, отвечая на вопрос корреспондента DW, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Открывая натовскую конференцию по вопросам оружия массового поражения и его нераспространения, он признал, что вся архитектура контроля над вооружениями оказалась под угрозой.

Кроме разрыва ДРСМД, Столтенберг указал и на то, что Москва приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе еще в 2007 году. Но при этом отметил, что по-прежнему сохраняет силу Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). "Есть серьезные опасения, и мы видели серьезный регресс, но нам не следует говорить, что все полностью развалилось", — призвал генсек НАТО.

Что предлагает НАТО?



На конференции Йенс Столтенберг предложил несколько способов улучшить ситуацию. Один из них — приспособить режим контроля над ядерными вооружениями к новым реалиям. В частности, реакция НАТО на разрыв ДРСМД будет "оборонного, взвешенного и согласованного" характера. В чем именно она будет заключаться, генсек не пояснил. Но отверг предложение Москвы о моратории на размещение в Европе крылатых ракет с ядерными боеголовками. Пока Россия не уничтожит уже размещенные ракеты, "мораторий на развертывание — это ненастоящее предложение", пояснил Столтенберг.

Ранее НАТО обвинила Россию в развертывании ракет 9М729 (SSC-8 по классификации альянса) в нарушение ДРСМД. После того как РФ отказалась уничтожать эти ракеты, США вышли из договора. То же сделала и Россия. Москва признает существование 9М729, но утверждает, что они не противоречат положениям ДРСМД.

По словам Йенса Столтенберга, НАТО выступает за заключение новых договоренностей, но не двусторонних, каким был ДРСМД, а многосторонних, с участием других стран, прежде всего Китая. Также генсек предложил усовершенствовать Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия в Европе. По его словам, государства НАТО и их партнеры договорились о предложениях по модернизации этого документа. Они предусматривают, в частности, инспекции и для внезапных военных учений.

Гонка вооружений опасна и затратна



Еще одна инициатива Йенса Столтенберга — поиск путей контроля над новыми вооружениями, такими как гиперзвуковые ракеты, автономные системы вооружения и кибероружие. Генсек НАТО оговорил, что осуществить его предложения будет непросто, но уверен, что в долгосрочной перспективе это возможно. "Не знаю, добьемся ли мы успеха через год, через два года, через пять или через десять лет. Но я уверен, что мы его добьемся", — отметил Столтенберг, подчеркнув, что ни одно государство не заинтересовано в новой гонке вооружений, так как она не только опасна, но и чрезвычайно затратна.

