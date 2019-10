В Англии нашли грузовик с 39 трупами

39 человек найдены мертвыми внутри грузовика на территории индустриального парка в городе Грейс в английском графстве Эссекс, сообщает Sky News. Среди погибших — как минимум один подросток.

Водитель грузовика, 25-летний мужчина родом из Северной Ирландии, задержан полицией по подозрению в убийстве.

New Post: Just In: 39 Bodies Found Stuffed In Truck Container In London https://t.co/TAZTdk5J0q — The Pledge (@thepledgengr) October 23, 2019

Lorry with 39 dead bodies found inside in Essex pictured for first time https://t.co/Mro3rW2g8M pic.twitter.com/5QOVkgP9Kc — Daily Mirror (@DailyMirror) October 23, 2019



По данным следствия, грузовик прибыл в Англию из Болгарии. Границу с Великобританией он пересек 19 октября в городе Холихед в Уэльсе.

Полиция выясняет обстоятельства гибели и личности людей в грузовике.