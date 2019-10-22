В России зафиксировано рекордное падение спроса на бензин

Эксперты объясняют падение спроса на 1 процент сокращением активности потребителей и переводом автомобилей на газ. Около половины респондентов ВЦИОМа назвали цены на бензин поводом реже садиться за руль.

Спрос на бензин в России с января по сентябрь 2019 года упал на 1 процент. Это рекордное значение за последние 4 года, сообщают эксперты исследовательской группы "Петромаркет" и агентства "Аналитика товарных рынков" во вторник, 22 октября. Причиной существенного снижения может быть сокращение потребительской активности и переоборудование автомобилей под использование газа, отмечают эксперты.

В 2015 году спрос на бензин падал на 1,9 процента, годом позднее этот показатель снизился на 0,4 процента, а в 2017 году на 0,3 процента. При этом в 2018 году спрос на бензин вырос на 0,4 процента, подчеркнули аналитики.

В сентябре Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал результаты опроса об использовании автомобиля. В частности, каждый пятый (22 процента) респондент из числа водителей готов реже садиться за руль.

Почти в половине случаев (47 процентов) опрошенные назвали высокую стоимость бензина вероятной причиной отказа от частого использования автомобиля. К иным причинам участники опроса отнесли дорогое обслуживание автомобиля (16 процентов), финансовые трудности (15 процентов), возможная загруженность дорог (14 процентов), забота об окружающей среде (8 процентов), а также плохое состояние дорожной сети (7 процентов).