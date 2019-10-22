США объявили о готовности Трампа на военный ответ Турции из-за Сирии

Президент США Дональд Трамп "в полной мере готов" применить военную силу в отношении Турции из-за ее операции "Источник мира" на территории Сирии.

Глава Белого дома может пойти на этот шаг при наступлении события, требующего таких действий, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео в интервью американскому телеканалу CNBC.

Глава американского внешнеполитического ведомства не уточнил, какие именно действия Анкары способны вызвать военный ответ США. Но он добавил, что Вашингтон "предпочитает мир войне". Помпео также упомянул меры экономического и дипломатического характера, на которые США готовы пойти.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил Турции пошлинами и санкциями в случае неприемлемого поведения с ее стороны. А 14 октября он подписал исполнительный указ о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии. Этим документом Трамп поручил главам Госдепартамента и Минфина США решать, в отношении кого именно будут вводить ограничительные меры. Речь идет о лицах, которые "препятствуют прекращению огня в Северной Сирии", а также мешают политическому урегулированию в арабской стране.

Комментируя слова Помпео, в Совете Федерации РФ заявили, что это вовсе не заявление о намерении силового вмешательства, а лишь продолжение полемики с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. До реального применения военной силы дело вряд ли дойдет, заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Что же такое должно произойти, чтобы США ударили по Турции, не ясно из слов и самого Помпео. И сам факт, что тот не очертил "красные линии", подтверждает, что это должно быть нечто чрезвычайное, вроде умышленной атаки Турции по дислоцированным в регионе американским военным. Вряд ли до такого дойдет, а потому все останутся при своих: Эрдоган будет продолжать демонстрировать независимую линию в сирийских и курдских делах, а Вашингтон погрозил пальцем и вернется к санкциям и дипломатии, о чем, кстати, сказал и госсекретарь", - полагает Косачев.

По его мнению, Вашингтон хочет продемонстрировать решимость, а заодно показать, что он помнит про курдов и не бросил их, "о чем сказали практически все критики Трампа". "Иначе получилось бы, что Трамп сразу после слов о "друге" Эрдогане грозит тому войной", - отметил сенатор.

Российский сенатор Алексей Пушков также считает, что заявление Трампа о готовности к войне с Турцией является лишь риторикой. так как еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО. "Из невиданного: по словам Помпео, при необходимости Трамп готов к военным действиям против Турции (!). Еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО. Похоже на риторику", - написал Пушков в Twitter.

17 октября в Анкаре состоялись американо-турецкие переговоры. Делегацию США на них возглавлял вице-президент США Майкл Пенс. В ходе встречи стороны достигли соглашения о приостановке боевых действий - Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

По итогам переговоров Пенс также заявил, что Вашингтон не станет вводить новые санкции против Анкары и отменит уже действующие в отношении нее, когда будет обеспечено "постоянное прекращение огня" в зоне турецкой операции в Сирии.