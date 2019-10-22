Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу отказался проводить в понедельник, 21 октября, голосование по сделке о Brexit между Лондоном и Брюсселем. Беркоу объяснил это решение тем, что ни содержание представленного правительством проекта, ни обстоятельства не изменились за два дня после субботы, когда он уже рассматривался нижней палатой парламента.

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"Этот вопрос не будет сегодня обсуждаться, так как это было бы повторением и нарушило бы порядок", — заявил Джон Беркоу, выступая в Палате общин.

19 октября на экстренном заседании парламентарии одобрили поправку, обязывающую премьер-министра страны Бориса Джонсона просить ЕС перенести Brexit с 31 октября на более поздний срок, чтобы избежать хаоса при выходе страны из состава Евросоюза. Британское правительство направило в Брюссель соответствующее письмо, впрочем, без подписи премьера.

В отправленном одновременно втором письме Джонсон указал, что считает отсрочку, на которой настаивает Палата общин, неправильным шагом и намерен еще до конца октября провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом по Brexit. В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Новый глава британского правительства неоднократно объявлял о намерении реализовать Brexit к этому сроку при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения с Брюсселем.