Сенцов заявил, что время, когда он "везде катается, всем интересен" продлится недолго, и надо "делать это" более профессионально. "И поэтому я сегодня принял решение о создании общественной организации, в которой я буду заниматься достаточно широким спектром общественной работы, правозащитной и культурной", — заявил режиссер.

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Сенцов допустил, что для функционирования этой организации может быть создан фонд. "Может, даже я назову его своим именем, чтобы под свое имя брать деньги", — отметил он.

Проживавший в Крыму Олег Сенцов был задержан весной 2014 года и в августе 2015-го приговорен в Ростове-на-Дону к 20 годам лишения свободы, ему вменили в вину создание в Крыму "террористического сообщества". Накануне Сенцов вернулся из Франкфурта-на-Майне, где представлял свою книгу на Франкфуртской книжной ярмарке.