Режиссер "Белорусского вокзала" призвал убрать "немецкого шпиона" подальше от Кремля

Режиссер Андрей Смирнов дал интервью изданию "Тайга.Инфо", в котором предложил вынести из Мавзолея "германского шпиона" Ленина, переименовать улицы Дзержинского и Урицкого и начать работу по осмыслению истории страны после 1917 года. Одним из шагов к этому он назвал включение в школьную программу книги "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына.

31 октября, на следующий день после Дня памяти жертв политических репрессий, в широкий прокат выйдет новый фильм Андрея Смирнова "Француз" об "оттепельной" Москве 1957 года, где молодой французский студент Пьер Дюран разыскивает своего отца, репрессированного в 30-е годы. Тема репрессий и истории России в XX веке стала одной из основных в новом интервью режиссера.

"В Мавзолее лежит германский шпион. Человек, который получил деньги, добытые Парвусом, - это деньги генштаба Германии. Красная гвардия, которая орудовала 25 октября, оплачивалась из этих денег. И это позорище, - заявил режиссер, выступив за перезахоронение тела Ленина. - И Кремлевская площадь должна снова стать главной торговой площадью Москвы, какой она была на протяжении веков".

Он также выступил за переименование улиц и других объектов, носящих имена деятелей Октябрьской революции, а также против "дня воинствующего милитаризма и угрозы", в который, по его мнению, превратился праздник 9 мая. Отметим, что отец режиссера, автор книги "Брестская крепость" Сергей Смирнов долгое время выступал за признание Дня Победы выходным. "Он должен быть выходным днем. Но проводить мы его должны на кладбище - там, где лежат наши предки, погибшие на войне, - поминая их и думая о том, чтобы этого не повторилось", - заявил Андрей Смирнов.

Режиссер также отметил, что российское общество "не освоило" историю Октябрьской революции и тех реальных изменений, которые она произвела в обществе, включая историю создания ВЧК и наследовавших ей организаций, а также историю массового террора.

"Потому что сегодня люди, оканчивающие российскую школу, не получают об этом никаких знаний. Ну, если повезет с учителем, тогда что-то, может, они услышат. Но о том, что такое массовый террор как единственный политический инструмент (а это главное открытие Ленина в нашей истории), средние выпускники школы просто не имеют понятия", - констатировал режиссер. По его мнению, "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына должен преподаваться в школе, а сама школа обязана воспитывать в том числе и гражданское сознание, однако сейчас "об этом нет и речи".

Слова режиссера подтверждаются, в частности, данными опроса, проведенного в 2018 году: согласно ему, 47% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет никогда не слышали о репрессиях. А в июне 2017 года опрос ВЦИОМ показал, что 43% россиян, слышавших о сталинских репрессиях, оправдывают их. Граждане считают, что эти репрессии были вынужденной мерой, которая позволила Сталину обеспечить порядок в обществе и в стране.