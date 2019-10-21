Каждый четвертый россиянин считает себя "жертвой перестройки". Такие данные приведены в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, обнародованные в понедельник, 21 октября. С этой категорией себя отождествляют 25 процентов респондентов. Еще 70 процентов не считают себя "жертвами перестройки", а 5 процентов опрошенных затруднились с ответом.

Респонденты старше 60 лет называют себя "жертвами перестройки" чаще всего (в 37 процентах случаев), а молодежь от 18 до 24 лет - всего в 8 процентах случаев.

Статьи по теме:
Адам Михник в Литве: Россия не должна быть империей  (192)
Сейм Литвы признал геноцидом преступления советской власти против крымских татар  (187)

Более половины (61 процент) участников социологического опроса полагают, что эпоха перестройки принесла стране больше плохого, чем хорошего. Отрицательно ее оценили в основном опрошенные в возрасте от 45 до 59 лет. Еще четверть (24 процента) респондентов выразили противоположную точку зрения.

В Госдуме"жертвами перестройки" предложили назвать новую льготную категорию

В начале октября зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать новую льготную категорию граждан - "жертвы перестройки". По мнению 28-летнего депутата, больше всего в то время пострадали люди в возрасте от 25 до 45 лет. При этом Чернышов не уточнил, какие именно меры социальной поддержки необходимо принять.

Перестройкой называют масштабные перемены в идеологии, экономической и политической жизни Советского Союза во второй половине 1980-х годов.