Четверть россиян считают себя "жертвами перестройки"

Чаще всего к "жертвам перестройки" относят себя люди старше 60 лет, а реже всего - молодежь до 24 лет, следует из данных ВЦИОМ. Более половины опрошенных негативно отозвались об этой эпохе перемен.

Каждый четвертый россиянин считает себя "жертвой перестройки". Такие данные приведены в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, обнародованные в понедельник, 21 октября. С этой категорией себя отождествляют 25 процентов респондентов. Еще 70 процентов не считают себя "жертвами перестройки", а 5 процентов опрошенных затруднились с ответом.

Респонденты старше 60 лет называют себя "жертвами перестройки" чаще всего (в 37 процентах случаев), а молодежь от 18 до 24 лет - всего в 8 процентах случаев.

Более половины (61 процент) участников социологического опроса полагают, что эпоха перестройки принесла стране больше плохого, чем хорошего. Отрицательно ее оценили в основном опрошенные в возрасте от 45 до 59 лет. Еще четверть (24 процента) респондентов выразили противоположную точку зрения.

В Госдуме"жертвами перестройки" предложили назвать новую льготную категорию

В начале октября зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать новую льготную категорию граждан - "жертвы перестройки". По мнению 28-летнего депутата, больше всего в то время пострадали люди в возрасте от 25 до 45 лет. При этом Чернышов не уточнил, какие именно меры социальной поддержки необходимо принять.

Перестройкой называют масштабные перемены в идеологии, экономической и политической жизни Советского Союза во второй половине 1980-х годов.