Самый долгий беспосадочный полет в истории гражданской авиации. Почему он важен

Австралийская авиакомпания Qantas совершила самый длинный за всю историю прямой коммерческий перелёт из Нью-Йорка в Сидней. На борту "Боинга 787-9" Dreamliner находилось 49 человек, в том числе шесть пилотов, шесть бортпроводников, группа журналистов, шесть часто летающих пассажиров и генеральный директор авиакомпании Алан Джойс. В полете они провели 19 часов 16 минут, преодолев расстояние в 16 200 километров.

Рейс выполнялся в рамках исследования, чтобы собрать больше информации о влиянии длительных перелетов на состояние человека и джетлаге, который он испытывает после полета.

На протяжении всего полета команда исследователей наблюдала за мозговой активностью пилотов, следила за освещением на борту, физическими упражнениями, сном и питанием пассажиров.

Самолет приземлился в аэропорту Сиднея в воскресенье утром. Капитан Шон Голдинг сообщил, что прямой рейс оказался на три часа быстрее того, который летит в том же направлении, но с пересадкой в Лос-Анджелесе.

Важность эксперимента

Менеджер флота Qantas Лиса Норман была одним из организаторов эксперимента.

По ее словам, благодаря рейсу из Нью-Йорка в Сидней была получена масса важной информации, которая поможет предотвратить риски, возникающие из-за усталости пилотов, а также создать максимально комфортные условия полета для пассажиров и определить оптимальное соотношение работы и отдыха для экипажа.

Дальнейшим исследованием и обработкой информации будут заниматься специалисты из университетов Сиднея и Монаша, которые уже некоторые время изучают методы борьбы с усталостью и джетлагом.

К примеру, в Центре Чарльза Перкинса Университета Сиднея обнаружили, что 54% респондентов, чтобы заснуть, успешно используют беруши и шумоподавляющие наушники. 38% говорят, что выпивают алкоголь, еще 10% принимают снотворное.

При этом 47% опрошенных признаются, что не предпринимают никаких усилий, чтобы справиться с джетлагом. "Мы установили, что пребывание на солнце и выход на свежий воздух по прибытии в новый часовой пояс помогают синхронизировать организм с новым часовым поясом. Почти половина пассажиров пренебрегает этой информацией", - отметил специалист по исследованию сна доктор Ю Сан Бин.

Питание для сна и танцы

Сев в самолет, пассажиры сразу же перевели часы на сиднейское время и не спали, пока в восточной Австралии не наступила ночь. Такие меры были приняты для того, чтобы минимизировать негативные последствия столь длительного перелета для организма.

Норман отметила, что отличительной чертой рейса стал также выбор блюд, которые были предложены пилотам и пассажирам. В ходе их приготовления использовались острые пряности, такие как имбирь и лемонграсс, стимулирующие внимание и бдительность. "Питание и биохимия играют важную роль в этом процессе", - заключила она.

Спустя шесть часов полета пассажирам подали блюдо с высоким содержанием углеводов, затем приглушили освещение, чтобы помочь им поскорее уснуть.

Все пассажиры разместились в бизнес-классе, где у них была возможность принять лежачее положение. Время от времени они переходили в салон эконом-класса, где выполняли разминку, занимались йогой и даже танцевали "Макарену".

Еще одной причиной для перемещения людей по салонам стало утяжеление носовой части самолета от нахождения всех пассажиров в бизнесс-классе, что приводило к увеличенному потреблению топлива.

Самолеты нового поколения

На сегодняшний день, как передает Рейтер, ни один коммерческий самолет не может совершить столь длительный рейс с полным салоном пассажиров и дополнительным грузом.

Поэтому для пробного полета авиаперевозчик ограничил количество людей, их багажа, максимально заправил самолет топливом (более ста тонн жидкости) и не взял никакого груза.

Для полноценных дальних перелетов от производителей самолетов ожидаются новые модели. По словам главы Qantas Group Алана Джойса, ими могут стать новый "Боинг 777" или модифицированный "Aэробус А350".

В авиакомпании планируют предлагать четыре уровня комфорта. Для пассажиров в эконом-классе будет оборудовано место для физических упражнений. Возможно, там же будет и какая-то игровая зона для детей, которым длительные перелеты не всегда даются легко.

Экономия времени и сил

"Это знаковое событие для авиации. Надеемся, что это положит начало постоянному авиасообщению, которое позволит ускорить путешествия из одной точки мира в другую", - отметил Джойс.

В следующем месяце авиакомпания планирует протестировать прямой рейс из Лондона в Сидней, который займет на один час больше.

Решение о запуске прямого сообщения между столицами будет принято в конце этого года и в случае положительного исхода, скорее всего, начнется в 2023 году.

Новые рейсы потребуют не только официального разрешения на законодательном уровне, но и урегулирования условий работы пилотов и экипажа с профсоюзом.

На сегодняшний день самый дальний рейс осуществляется "Сингапурскими авиалиниями" из Сингапура в Нью-Йорк. Он занимает 18 часов 25 минут.