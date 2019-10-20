ФОТО: В Индии первокурсников заставили сдавать экзамен с коробками на головах. Для защиты от списывания

В городе Хавери в индийском штате Карнатака первокурсников колледжа заставили сдавать письменный экзамен с коробками на головах, пишет Times of India, передает "Медуза".

Thinking 🤔 inside the box. A bizarre set of images showing students wearing cardboard boxes on their heads in Karnataka, India 🇮🇳 during an exam at a college, to stop them from cheating. The college has since apologized. https://t.co/NON1U8WO40 pic.twitter.com/DBvFCJdh2v — Siddharth Chatterjee (@sidchat1) 20 октября 2019 г.



Фотографии, сделанные во время экзамена по химии, широко разошлись по местным социальным сетям; колледж был подвергнут резкой критике. В управлении образования назвали произошедшее ”бесчеловечной идеей” и вынесли официальное предупреждение руководству колледжа.

В администрации учебного заведения уже извинились за инцидент, назвав произошедшее экспериментом. Там подчеркнули, что коробки были использованы лишь с целью пресечь списывание, а не для того чтобы унизить студентов. В колледже настаивают, что обсудили это с учениками заранее и получили от них согласие.