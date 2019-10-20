Президент Эрдоган пообещал "разбить головы" курдских бойцов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция "разобьет головы" курдских бойцов, если те не отойдут из планируемой зоны безопасности на севере Сирии к вечеру вторника.

Турция в четверг согласилась под американским давлением на перемирие длительностью в пять суток, чтобы позволить курдам выйти из этой зоны.

Однако уже в субботу обе стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения. Несмотря на перемирие, в районе приграничного города Рас эль-Айн продолжались столкновения.

Что именно сказал Эрдоган?

Выступая в ходе визита в провинцию Кайсери в субботу, президент Эрдоган заявил, что если курдские силы не отойдут с занимаемых позиций к вечеру во вторник, как предусматривает соглашение о перемирии, "мы возобновим приостановленные вооруженные действия и разобьем головы террористов".

На следующую неделю запланирована встреча Эрдогана с Владимиром Путиным. В субботу он заявил, что если эти контакты не приведут к решению, Турция продолжит осуществление своих планов.

Министерство обороны Турции ранее обвинило курдские силы в совершении 14 провокационных нападений за последние 36 часов, в основном в районе города Рас эль-Айн, заявив при этом, что турецкие силы полностью соблюдают перемирие.

Однако представители оппозиционного альянса "Сирийских демократических сил", в который входят курды, обвинили Турцию в нарушении соглашения.

Они также обвиняют турецкие силы в отказе предоставить безопасный коридор для эвакуации мирного населения и раненых из осажденного города.

В субботу представитель СДС призвал вице-президента США Майка Пенса, посредничавшего при заключении перемирия, оказать давление на Турцию с целью добиться такой эвакуации.

"Несмотря на непрерывные контакты с американской стороной и их обещания решить эту проблему, какой-либо прогресс отсутствует", - говорится в заявлении СДС.

По заявлению сирийских правозащитников, турецкие силы не разрешают доставку гуманитарных грузов в город Рас эль-Айн.

По их данным на пятницу, число погибших мирных жителей в ходе турецкой операции составило 86 человек.

От 160 до 300 тысяч жителей покинули свои дома после начала турецкого наступления 10 дней назад.

Сообщения о военных преступлениях, возможно, совершенных в ходе наступления турецкими войсками и силами поддерживающих их ополчений, вызывают растущую озабоченность в мире.

Организация Amnesty International заявила, что располагает убедительными доказательствами таких преступлений, а ООН призвала турецкие власти расследовать эти обвинения.

Появляются неподтвержденные сообщения о том, что союзные Турции силы в ходе наступления в Сирии применяли боеприпасы с белым фосфором, которые причиняют сильные ожоги.

Это химическое оружие запрещено международными соглашениями, и Организация по запрещению химического оружия заявила, что знает об этих обвинениях и ведет сбор доказательств.

Что происходит на границе?

Временное прекращение огня стало результатом переговоров в Анкаре между президентом Эрдоганом и вице-президентом Майком Пенсом.

Президент Трамп приветствовал известие о достижении перемирия и утверждал, что прекращение вооруженных действий приведет к спасению миллионов жизней.

Представитель СДС Мустафа Бали утром в пятницу заявил, что Турция нарушает перемирие в районе города Рас эль-Айна.

"Несмотря на соглашение о прекращении вооруженных действий, турецкие авиация и артиллерия продолжают обстрелы позиций курдов, мирные поселения и больницу", - написал он в твите.

Президент Эрдоган назвал сообщения о продолжающихся столкновениях дезинформацией, однако корреспонденты сообщают о взрывах в городе, продолжавшихся в пятницу и субботу.

По сообщениям сирийских правозащитников, силы СДС пока не начали отход из приграничных районов.

Местные курдские средства информации сообщают, что с момента начала перемирия в Рас эль-Айне погибли пять мирных жителей и 13 курдских военных, однако эти сообщения остаются неподтвержденными.