Авария в Красноярском крае: СК сообщил о прорыве пяти дамб, три человека задержаны

Дамбы, разрушенные в результате аварии на реке Сейба в Красноярском крае, были возведены незаконно без необходимых документов, сообщили в Следственном комитете. Прорыв, в результате которого погибли 15 человек, начался с самой верхней дамбы, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре дамбы.

В воскресенье утром СК сообщил о задержании троих человек - директора золотодобывающей артели "Сисим", а также начальника и мастера горного участка из этого же предприятия.

"Установлено, что горный мастер, в должностные обязанности которого входило организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее в воскресенье в МВД сообщили, что нашли одного из пропавших.

"Это машинист-бульдозерист 1985 года рождения. Сначала числился в пропавших, сегодня нашли. Жив, здоров. В настоящее время его опрашивают наши сотрудники", - цитирует РИА Новости представителя местного управления МВД.

Нарушения при строительстве?

Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакассии возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

В офисе золотодобывающей организации были проведены обыски, изъята техническая и финансовая документация. По данным официального сайта компании, золотодобывающая артель "Сисим" принадлежит холдингу "Сибзолото".

Как сообщает СК, "в качестве приоритетной версии наряду с другими следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ".

Губернатор Красноярского края Александр Усс называл в качестве возможной причины прорыва дамбы несоблюдение технологий при ее постройке или дожди.

По данным главы краевого правительства Юрия Лапшина, разрушенная дамба была построена кустарным способом с массой нарушений. "Работы (по сооружению дамбы) сделаны кустарным способом, предполагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм", - цитировало Лапшина РИА Новости.

Власти Красноярского края объявили 21 октября днем траура по погибшим.