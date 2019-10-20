Исследование: тоскуют ли жители Восточной Европы по социализму?

Что думают жители посткоммунистических европейских стран о демократических преобразованиях спустя 30 лет после падения железного занавеса? Pew Research Center выяснял мнения европейцев, передает DW.

В 1989 году в Европе произошли исторические изменения. Коммунизм потерпел крах, страны Восточной и Центральной Европы освободились от влияния Советского Союза. А через несколько лет после этого, в 1991 году, и сам СССР перестал существовать. После падения железного занавеса восточноевропейские страны начали постепенно открываться миру — как в социальном, так и в экономическом смысле. Волна оптимизма прокатилась по континенту.

Спустя 30 лет большинство граждан стран бывшего Восточного блока все еще приветствуют политическую и общественную трансформацию, которая тогда началась. Вместе с тем они не всегда довольны нынешней политической и экономической ситуацией в своих странах. Таковы результаты исследования под названием "Европейское общественное мнение спустя три десятилетия после падения коммунизма", проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center при поддержке немецкого Фонда имени Кёрбера (Körber Stifftung) .

Благосостояние влияет на удовлетворенность жизнью

"Уровень удовлетворенности зависит от экономического благосостояния. И это неудивительно", — говорит Нора Мюллер (Nora Müller), глава берлинского филиала фонда Кёрбера. Демократическая многопартийная система, а также рыночная экономика находят наибольшую поддержку опрошенных в таких странах, как Польша и Литва. Ведь эти страны смогли обеспечить значительный рост благосостояния своих граждан.

По данным исследования, в государствах, которые вступили в Европейский Союз и получают экономические преимущества от этого шага, граждане наиболее положительно высказываются о посткоммунистической трансформации. Кроме того, жители этих стран преимущественно положительно относятся к членству в ЕС — таков один из выводов опроса, в котором приняли участие почти 19 тысяч человек.

В то же время поддержка демократических принципов не везде одинаково сильна. "В странах ЕС, в которых в экономическом плане не все так хорошо, — особенно это видно на примере Болгарии, — степень удовлетворенности ниже", — объясняет Нора Мюллер.

Скепсис в Украине

Учитывая политическое и экономическое развитие, исследователи констатировали наличие значительных региональных различий. Среди стран Центральной и Восточной Европы введение многопартийной системы и рыночной экономики более всего приветствуют в Польше — 85 процентов опрошенных. Такие же высокие показатели исследователи зафиксировали в Восточной Германии, на территории бывшей ГДР. Несколько ниже показатель в Чехии (около 80 процентов), Словакии (около 70 процентов) и Литве (70 процентов).

Заметно ниже — в Украине. Лишь половина опрошенных украинцев положительно оценивает политический и экономический строй, который пришел на смену социалистической системе. А самый низкий показатель в России. Там только 43 процента опрошенных положительно оценивают многопартийную систему, и 38 процентов одобрительно относятся к рыночной экономике.

Евросоюз действует, как магнит

Членство в Евросоюзе играет значительную роль в отношении респондентов к происходящему в их странах, отмечают исследователи. "ЕС до сих пор притягивает, как магнит, — говорит Нора Мюллер. — Перспектива вступления в организацию придает определенный импульс реформам. И цифры демонстрируют, что удовлетворение жизнью у людей растет, если после вступления их страны в ЕС дела у них идут хорошо и если экономическая ситуация улучшилась".

Однако не только изменения в уровне жизни были предметом интереса исследователей. Выяснилось, например, что, по мнению 40 процентов опрошенных, правовая система, система здравоохранения, а также "семейные ценности" за последние 30 лет претерпели не столь позитивные изменения.

Стереотипы в голове

Разочарование из-за потери так называемых "семейных ценностей" в некоторых странах сопровождается неприятием альтернативных взглядов на жизнь. Так, по сей день существует большое различие между Восточной и Западной Европой в вопросе отношения к гомосексуальности. Но как подчеркивает Нора Мюллер, "это не означает, что в восточноевропейских странах нет прогрессивных сил. Совсем наоборот: там много людей, которые борются за права гомосексуалов".

Как показывает исследование, в целом в Европе некоторые демократические принципы вызывают у жителей больше одобрения, чем другие. "Подавляющее большинство, как правило, считает важными честную систему правосудия и равные права обоих полов, — отмечают авторы исследования. — Поддержка свободы вероисповедания и свободы действий групп гражданского общества в некоторых случаях, наоборот, ниже". Самым же важным для опрошенных являются функционирование правового государства, свобода слова и свободные выборы.

В целом авторы исследования констатируют положительный образ Европы через 30 лет после падения железного занавеса. По крайней мере, граждане большинства европейских стран, которые приняли участие в опросе, смотрят в будущее если и без подчеркнутого энтузиазма, то со сдержанным оптимизмом. "В странах Центральной и Восточной Европы многие жители очень позитивно настроены в отношении будущих связей их стран с другими европейцами", — добавляет Мюллер. По ее словам, граждане этих стран с оптимизмом смотрят в будущее, в котором, по их мнению, не будет значительных потрясений и конфликтов.