В Красноярском крае прорвало дамбу: много погибших и пропавших без вести

15 человек погибли, судьба 13 остается неизвестной после прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. В результате ЧП пострадали 16 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии с переломами и пневмотораксом, сообщили в региональном Минздраве.

Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. В краевом Минздраве затруднились сказать, есть ли угроза жизни пациентов. Семь человек от госпитализации отказались, они получили помощь на месте, "но будут доставлены в больницу для осмотра медиками".

В ночь на субботу вблизи населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Водой практически смыло два рабочих общежития временного типа. По словам главы краевого правительства Юрия Лапшина, всего в поселке проживали около 180 человек, из них около 74 рабочих жили в общежитиях. Дамба принадлежит холдингу "Сибзолото".

Поселок золотодобытчиков находится в труднодоступной местности. Рабочих золотодобывающей артели эвакуируют в деревню Щетинкино. Для оказания им медпомощи будет организован медицинский пункт. На месте работают спасатели. Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил увеличить группировку по ликвидации последствий прорыва дамбы и расширить зону поиска пропавших без вести. В поисковых работах задействованы шесть вертолетов Ми-8 и суда Госинспекции по маломерным судам.

По словам Лапшина, дамба была построена со множеством нарушений. "Работы сделаны кустарным способом, предполагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм", - цитирует его РИА "Новости". Разрушение могло быть следствием обильных осадков, добавил чиновник. Заместитель главы краевого управления МЧС Олег Матыленко сообщил, что с нарушениями были построены и общежития для рабочих.

Губернатор Красноярского края Александр Усс добавил, что дамба нигде официально не зарегистрирована как гидротехническое сооружение. "Дамба порядка 5 метров высотой, и рабочий поселок находился ниже этого водоема", - сказал Усс в эфире телеканала "Россия-24".

"О причинах [ЧП] пока сказать трудно. Это может быть несоблюдение технологий при строительстве данного объекта, также не исключаем его строительство без разрешений и контроля. Кроме того, в этот период там шли дожди, поэтому возможно влияние природного фактора", - сказал губернатор, слова которого приводятся на сайте краевого правительства.

Следователи не исключают, что причиной прорыва дамбы могло быть разрушение еще одной дамбы выше по течению. Об этом заявила старший помощник руководителя Главного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская. Возбуждено уголовное дело по факту "нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц" (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Причины обрушения будут установлены специальной технической экспертизой и следственными органами. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА "Новости", что в качестве основной версии ЧП рассматривается "износ тела плотины". На место происшествия направлены начальники Главных управлений МЧС России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, из центрального аппарата МЧС - директор департамента спасательных формирований, а также психологи МЧС России. В готовность приведены и специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

Президент РФ Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим, выяснить причины произошедшего, а также не допустить распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Работник участка рассказал радиостанции радиостанции "Говорит Москва", что подобные происшествия происходили уже не раз. По его словам, дамб было четыре, и прорвало самую верхнюю, "соответственно, можно представить, что дальше может быть". Рабочий отметил, что дамбы существовали около трех лет, высота каждой составляет 10 метров, они "сделаны из почвы".

"Каждая дамба держит небольшое озеро - отработанные затопленные участки. Были прорывы, но не так масштабно: их в течение часа закрывали", - сообщил собеседник радиостанции. Он отметил, что общежития, которые смыло водой, были построены за две недели. Прорыв произошел внезапно и застал людей врасплох. "На полигоне только экскаваторы и бульдозеры. <...> Люди спали, видимо, даже ничего не поняли. Четыре озера долбанули на поселок. Пусть контора отвечает за последствия", - констатировал рабочий.

Росприроднадзор проверит уровень загрязнения реки Сейба после прорыва дамбы. "Есть необходимость сделать забор воды, так как большое количество грунта было смыто. Там могут быть медь и другие компоненты", - сказал министр экологии и природопользования региона Павел Корчашкин. По данным картографических сервисов, от Красноярска до деревни Щетинкино около 200 км.

Издание "ТВК Красноярск" отмечает, что еще в августе местные жители били тревогу о состоянии рек Сисим и Сейба из-за добычи золота в районе. "Ее [воду] не то, что пить - ее кипятить страшно. Посмотрите, какая она грязная. Это всему виной - золото. Золотодобывающие компании. Тут никогда рыбы не будет в такой речке", - рассказал один из местных жителей на видео.

Компенсации семьям погибших, по предварительным расчетам, оцениваются в сумму более 25 млн рублей, сообщили в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО). "Выплаты должны осуществляться в соответствии с законом об обязательном страховании ответственности владельца опасного объекта, их лимит составляет 2 млн 25 тыс. рублей за каждого погибшего, за травмы - до 2 млн рублей, в зависимости от их тяжести", - пояснили в пресс-службе.

Сумма выплат рассчитана из известного на текущий момент числа погибших и пострадавших, если их количество увеличится, суммарный размер компенсаций будет больше. Так как дамба не была застрахована, для таких случаев закон определяет порядок выплат со стороны владельца объекта на тех же условиях, как если бы страховка была. Если по каким-либо причинам собственник не выполнит эту обязанность, то по закону выплату осуществляет компенсационный фонд НССО.