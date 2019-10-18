Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян

После двух кварталов падения реальные денежные доходы россиян резко выросли, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, утверждают в статистическом ведомстве. По итогам января-сентября рост показателя составил 0,2%.

В первом полугодии реальные доходы россиян сокращались. В первом квартале падение составило 2,5%, во втором - 0,1%.

Рост реальных располагаемых доходов зафиксирован впервые за последние четыре квартала и стал самым быстрым по крайней мере с начала 2018 года (с которого доступна квартальная статистика).

Основная причина роста - опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в общей структуре в третьем квартале 2019 года, а также низкая база 2018 года, пояснили в Росстате.

В наибольшей степени выросли заработная плата работников. Ее доля в структуре доходов - 56,4%.

Иные доходы от трудовой деятельности, включая "серую заработную плату" (доля в структуре доходов составляет 14,1%), выросли на 7,3% по сравнению с III кварталом 2018 года.

Рост социальных выплат, включающих в себя пособия, пенсии и иные обязательства государства, также превысил уровень инфляции и составил 6,3% (по сравнению с III кварталом 2018 года). Доходы от собственности, включая выплаты по вкладам, дивиденды и т.п., выросли в III квартале на 5,8%.

Увеличение сбережений населения, как в III квартале 2019 года, так и за 9 месяцев 2019 года, косвенно подтверждает рост доходов. В частности, если в III квартале 2018 года, по данным ЦБ, зафиксирован отток средств со вкладов, то в III квартале 2019 года - прирост, отмечают в Росстате.

В первом полугодии 2019 года реальные доходы россиян снизились на 1,3%. Из-за отрицательной динамики показателя Минэкономразвития пересмотрело прогноз по реальным доходам населения на 2019 год в десять раз - с 1 до 0,1%. Министр экономического развития Орешкин говорил, что, по прогнозу министерства, реальные доходы во втором полугодии должны перейти к росту. Результаты третьего квартала позволяет выйти на прогнозируемые ведомством прогнозные значения, пишет РБК.

В базовом варианте макропрогноза на 2020 год рост реальных доходов россиян ожидается на уровне 1,5%. Счетная палата сомневается в реалистичности такой оценки. По мнению аудиторов, столь оптимистичный прогноз требует дополнительного обоснования.

Отметим, доходы россиян падают уже пять лет, а перед Росстатом фактически стоит задача как можно быстрее выявить позитивную динамику этого показателя. Так, в конце декабря 2018 года первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что Росстат нуждается в реформе. "Нужно говорить об обновлении команды, обновлении принципов, методов и работ", - пояснил правительственный чиновник.

В качестве примера неудовлетворительной работы Росстата Силуанов привел "важнейший" показатель реальных располагаемых доходов населения, который, согласно данным Росстата, снижается с 2014 года. "Как он считается, знает, наверное, только Росстат", - сказал Силуанов, отметив, что данные относительно реальных зарплат считаются "более-менее понятно и достоверно", тогда как качество счета реальных доходов "ужасное". Это связано в том числе и с методами сбора информации: так, Росстат вручную собирает информацию по стоимости продуктов, которые входят в потребительскую корзину, чего быть не должно.

За день до заявления Силуанова премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Росстата Александра Суринова. Это увольнение связали с тем, что наверху были недовольны низкими показателями развития экономики, которые демонстрировали в ведомстве. Так, глава Минэкономразвития Максим Орешкин "постоянно требовал быть более оптимистичными", а глава Росстата Суринов "как профессионал и ученый, все-таки старался не заплывать за буйки здравого смысла". Новый же руководитель "наверняка будет более оптимистичным" и "будет показывать только ту статистику, какая требуется", говорили информированные источники.

В августе президент РФ Владимир Путин проявил "провидческие способности", выразив обеспокоенность медленным ростом доходов россиян (на тот момент было известно о падении доходов по итогам двух кварталов года).

"Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно", - сказал президент на совещании с министрами. Теперь рост, о котором говорил глава государства, официально подтвержден Росстатом.

Однако в обществе к манипуляциям чиновников с цифрами относятся со все большим недоверием. Например, после смены руководства, уже в феврале 2019 года, ведомство насчитало рекордный экономический рост в 2,3% в стране, и это вызвало насмешки.