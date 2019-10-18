Лукашенко присвоили звание почетного пограничника СНГ

Об этом сообщил заместитель председателя Совета командующих погранвойсками СНГ — председатель координационной службы генерал-полковник Александр Манилов по итогам заседания совета в Минске.

По его словам, это высшая награда Совета командующих погранвойсками Содружества. Она будет вручена белорусскому руководителю позже, сказал Манилов.

Он отметил, что Лукашенко стал первым главой государства, который награжден этим почетным знаком. Награды удостаиваются "только за выдающиеся заслуги в укреплении пограничной безопасности, за проявленное личное мужество при организации охраны государственной границы", подчеркнул Манилов.

Нагрудный знак "Почетный пограничник СНГ" учредили решением Совета глав государств СНГ от 5 октября 2007 года.

Александр Лукашенко с 1975 по 1977 год служил в Пограничных войсках КГБ СССР, где был инструктором политотдела воинской части Западного пограничного округа в Бресте.