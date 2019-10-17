На саммите ЕС одобрили договоренность Лондона и Брюсселя по "Брекзиту"

Участники саммита Евросоюза, открывшегося в Брюсселе в четверг, 17 октября, одобрили договоренность Великобритании и ЕС о порядке и условиях "Брекзита". Они также пообещали поддержать шаги, нацеленные на вступление договора в силу 1 ноября.

Несколькими часами ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и британский премьер Борис Джонсон объявили, что Лондон и Брюссель договорились по "Брекзиту". После решения стран-членов ЕС соглашение еще должно быть одобрено британским парламентом.

Соглашение охватывает четыре пункта, сообщил журналистам в Брюсселе глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье. Так, Северная Ирландия продолжит придерживаться определенных стандартов ЕС в области производства товаров. Она также останется частью таможенного партнерства с Евросоюзом и одновременно таможенного союза Соединенного Королевства. Кроме того, достигнуто соглашение по НДС с целью избежать искажения рынка. Наконец, Ассамблея Северной Ирландии сможет через 4 года после вступления соглашения в силу проголосовать за его дальнейшее действие, а также проводить аналогичные голосования через определенные промежутки.

Лондон предоставил твердые гарантии по стандартам ЕС

Нынешнее соглашение не является переходным решением, подчеркнул Барнье. По его словам, в политическую декларацию будущих отношений Европейского Союза и Великобритании были внесены изменения. В частности, Лондон предоставил "твердые гарантии" того, что стандарты ЕС, в частности, в области защиты окружающей среды и социальной сферах не будут снижены.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен вывести свою страну из состава ЕС 31 октября. Он неоднократно угрожал Брюсселю нерегулируемым "Брекзитом". Эксперты опасались хаотических последствий для экономики и других сфер жизни в Европе при таком сценарии.