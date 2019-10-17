Силы США продолжают участвовать в военном противостоянии в Сирии

"Голос Америки"

Вооруженные силы США в Сирии нанесли воздушный удар по заводу "Лафарж" около города Кобани. Об этом сообщил корреспонденту "Голоса Америки" в Пентагоне источник, пожелавший остаться неизвестным. Он пояснил, что удар был нанесен, чтобы уберечь штаб коалиции, оставленный союзниками в этом районе, от захвата "внешними силами". Также было сказано, что личного состава войск США в штабе сейчас нет, а оборудование было заблаговременно эвакуировано.

Источник также подтвердил, что накануне военная авиация США совершила в том же районе боевой вылет, целью которого было заставить силы непоименованного противника не приближаться к штабному комплексу.

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