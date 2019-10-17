Годовщина трагедии в Керчи: как живут колледж и выжившие в расстреле

В Керчи почтили минутой молчания память о жертвах массового расстрела в политехническом колледже, произошедшего год назад, 17 октября 2018 года. В городе отменены увеселительные мероприятия, флаги приспущены, во всех храмах и мечетях Керчи пройдут молебны. Горожане несут цветы к памятному знаку жертвам трагедии и импровизированному мемориалу. Учеба в колледже в четверг началась с линейки памяти, передает РИА "Новости".

В годовщину трагедии на территории колледжа установили памятный камень с двумя надписями: "В нашей памяти светлый ваш образ" и "Студентам и сотрудникам Керченского политехнического колледжа, погибшим при трагических событиях 17 октября 2018 года". В небольшом парке между корпусами учебного заведения разбита аллея памяти жертв расстрела.

Спустя год в самом колледже мало что напоминает о случившемся: заменены окна и двери, стены на каждом этаже выкрашены в новые цвета. Ремонт продолжается только на первом этаже. Столовая, где произошел взрыв, будет переоборудована в гардероб.

Только на первом этаже, справа от входа все еще идет ремонт. Здесь был буфет, где и произошел взрыв. Теперь на его месте будет гардероб. На втором этаже весной заново открылась часовня Сергея Радонежского, которая появилась по инициативе преподавательниц колледжа Анастасии и Светланы Баклановых, но в 2014 году была закрыта. Мать и дочь Баклановы погибли в бойне, отец семейства Вячеслав Бакланов остался работать в колледже, но о трагедии с журналистами не говорит.

На всех входах в колледж теперь установлены рамки металлодетекторов, появилась дополнительная охрана. "В каждом корпусе колледжа стоят мужчины в военной форме, прямо на входе стоит рамка, которая пищит, если в сумке, например, много монет или термос. Если прибор запищал, охрана осматривает сумки", - рассказала "Газете.Ru" студентка Алена. Вход в колледж организован не только по студенческим билетам, но и по специальным картам.

По словам исполняющего обязанности директора учебного заведения Дениса Колесника, из колледжа после трагедии, вопреки ожиданиям, ушло не так много человек - "чуть больше десяти". В администрации также переживали, что желающих поступить туда после случившегося будет мало.

"У нас было госзадание набрать 350 человек на бюджетные места. Мы его выполнили на 100%. Во время вступительной компании ездили по школам с агитбригадой, ребята выступали - песни, миниатюры про каждую специальность. Конкурс на отдельные специальности был до трех человек на место", - рассказал Колесник. Общее количество учащихся - 1200 - стало рекордным для заведения. По словам и.о. директора, сейчас власти уделяют колледжу много внимания: кроме средств на ремонт министерство образования выделило около 75 млн рублей на покупку технического оборудования.

Десять пострадавших в бойне до сих пор остаются на лечении

Спустя год около половины пострадавших выписались из больниц и вернулись к нормальной жизни. По информации местных властей, на лечении до сих пор остаются десять человек. Заместитель министра труда и соцзащиты Крыма Елена Лось в свою очередь сообщила ТАСС, что лечение продолжают два студента колледжа, они находятся в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.

"Период лечения и реабилитации зависит от диагноза и степени тяжести состояния. Все пострадавшие находятся на постоянном контроле в медицинских организациях Крыма", - отметила замминистра. Из 70 пострадавших в бойне 14 признаны инвалидами.

Среди тех, кому еще предстоит длительная реабилитация - студентка Наталья Калиниченко, которая 17 октября оказалась в столовой во время взрыва. В тот день папа уговаривал ее пойти к врачу из-за сильного кашля, но она не хотела пропускать контрольную.

Девушка получила множественные переломы, у нее лопнула барабанная перепонка, взрывной волной на правой ноге выбило кость, в итоге пришлось ампутировать стопу. Семь месяцев студентка лечилась в Москве, сейчас она готовится к новой сложной операции на ноге, после которой нужно будет установить протез. Девушка продолжает обучение в политехе по индивидуальной программе.

Врачи Керченской больницы N1 до сих пор с ужасом вспоминают 17 октября 2018 года. "Страшнее трагедии годовой давности в моей практике не было, это первый раз, надеюсь, и последний", - признался агентству КИА главный врач больницы Марат Еникеев. После трагедии медперсонал прошел дополнительное обучение.

Оказывавшие помощь врачи получили награды: врача-травматолога Дениса Арабаджиева наградили орденом "За верность долгу", врачу-анестезиологу-реаниматологу Ярославу Ломакину вручили медаль "За доблестный труд", заведующему урологическим отделением Павлу Ковалёву присвоили звание "Заслуженный врач Республики Крым". Пятеро медработников получили звания "Заслуженный работник здравоохранения Республики Крым", шестерых наградили грамотой президиума Госсовета РК с вручением нагрудного знака. Шестерым медикам также объявили благодарность.

Кривые петли замка спасли несколько десятков жизней

Издание Baza восстановило пошаговую хронологию керченской трагедии, сопроводив материал комментариями следователя.

"Наши специалисты восстановили весь тот мир, в который он [устроивший бойню студент Владислав Росляков] был погружен последние два года: ссылки, статьи и видео, посещения сайтов про маньяков и серийных убийц. Весь этот ужас он собирал на флеш-карту. То есть Влад был поглощен этой темой, связанной со взрывными устройствами, применением оружия, со смертями, с расстрелами", - рассказал следователь, имя которого не называется.

Росляков вооружился дешевым турецким дробовиком, специально выбрав оружие покороче, чтобы его можно было спрятать. В рюкзаке у него было больше десятка самодельных взрывных мини-устройств, а в кармане - ампула с рицином, если план атаки сорвется. Первоначально, стараясь досконально воссоздать бойню в американской школе "Колумбайн", Росляков попытался навесить замок на запасной выход, чтобы студенты при начавшемся расстреле побежали в библиотеку.

Замысел не удался: он не смог просунуть замок в петли, потому что они были немного смещены, к тому же, Рослякова спугнули. В итоге он оставил замок на пожарном ящике в коридоре, где его потом нашли следователи. При этом на него обратили внимание не сразу: на странные движения убийцы около библиотеки обратили внимание психологи, когда отсматривали записи с камер наблюдения.

До бойни, в коридоре Росляков пообщался с молодым человеком, которого впоследствии приняли за возможного сообщника. Но это оказался просто лаборант, он затем вынес из здания колледжа нескольких раненых. "Нам пришлось, несмотря на это, жестко с ним отрабатывать: обыски и допросы. Мы были вынуждены на это пойти. Когда мы все по нему перевернули, стало ясно, что никакого отношения к случившемуся он не имеет", - прокомментировал следователь.

Однако, по его словам, за три недели до атаки Росляков пытался найти себе напарника, причем среди девочек. Он начал общаться со студенткой колледжа Лизой, которую встретил на остановке, а потом вычислил в соцсетях. "Было видно, что он хотел ее привлечь: возил на место, где отстреливал ружье, все время говорил: "Мы с тобой там постреляем", - и так далее. Но напрямую, что хочет убить детей, не упоминал", - рассказал собеседник Baza. Однако в последний момент он предупредил девушку, чтобы 17 октября она не приходила на учебу.

По данным издания, после бойни мать Рослякова пыталась дважды покончить с собой, и проходила лечение в клинике. Отец студента летом выписался из психоневрологического диспансера. Бабушка ранее рассказала журналистам, что мать Рослякова переехала и сменила фамилию.

В керченской бойне погиб 21 человек, Росляков покончил с собой. На прошлой неделе и.о. директора колледжа рассказал, что летом скончалась одна из пострадавших преподавательниц, Ольга Грищенко. Она перенесла несколько операций, но так и не смогла полностью восстановиться. В минобразования Крыма призвали не причислять педагога к новым жертвам трагедии, чтобы "не популяризировать" имя керченского трелка.

"Факт наличия связи между причиной смерти и полученными ранениями Грищенко О. Н. установят специалисты судебно-медицинской экспертизы, - сообщила замминистра труда и соцзащиты Крыма Елена Лось. - Далее решение принимают следственные органы. На сегодня какие-либо документы в министерство не поступали".