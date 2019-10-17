Инциденты в небе: airBaltic тоже начала проверку двигателей Airbus A220

После того, как швейцарский авиаперевозчик Swiss приостановил полеты всех своих 29 самолетов Airbus A220 для проверки двигателей, латвийская авиакомпания airBaltic, также использующая эту модель, приняла решение провести проверку двигателей своих самолетов.

Хотя сами двигатели самолетов A220 у airBaltic — другой модификации, чем те, проблемы с которыми появились у Swiss, конструктивно они очень похожи, поэтому распространенные производителем по данному случаю рекомендации относятся и к латвийской авиакомпании, рассказал телеканалу LNT директор Агентства гражданской авиации Марис Городцовс.

Как сообщалось, причиной проверки со стороны Swiss стали технические проблемы, с которыми 15 октября столкнулся экипаж одного из A220 авиакомпании во время рейса из Лондона в Женеву. За последние месяцы было еще два подобных случая.

В авиакомпании решили начать комплексную проверку всех A220, в связи с этим десятки рейсов будут отменены. В airBaltic же заверили, что проверки самолетов латвийского перевозчика не приведут к изменениям графика.

Airbus A220 — узкофюзеляжный самолет средней дальности, изначально выпускавшийся как Bombardier CSeries. В эксплуатации самолеты этого семейства находятся с 2016 года.