Ким Чен Ын на белом коне на вершине Пэктусан: сигнал Западу?

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на белом коне по первому снегу поднялся на самую высокую вершину страны - гору Пэктусан, считающуюся священной в КНДР. Информационное агентство страны ЦТАК опубликовало подборку фотографий, где лидер страны в пальто скачет по заснеженным склонам вулкана.

"Его восхождение на гору Пэктусан на коне - великое событие большой важности в истории корейской революции", - говорится в сообщении агентства.

Известно, что Ким Чен Ын ранее поднимался на вершину горы в преддверии важных событий для страны или для него лично. Что может означать это событие сейчас?

Эксперты не исключают, что новое появление лидера КНДР на вершине Пэктусан может быть тревожным знаком для западных стран и их союзников.

"Говорят, что в этот раз Ким Чен Ын может пересмотреть свое обещание воздержаться от проведения испытаний ракет дальнего радиуса действия и ядерного оружия. Сейчас переговоры с США зашли в тупик, и Дональда Трампа пока больше волнует внутренняя политика и ряд других международных вопросов", - говорит корреспондент Би-би-си в Сеуле Лаура Бикер.

"Возможно, лидер Северной Кореи надеется, что свежий горный воздух поможет найти ему новые способы привлечения внимания администрации Трампа", - высказывает предположение Лаура Бикер.

В 2017 году Ким Чен Ын поднялся на вершину горы за несколько недель до своего новогоднего обращения к нации, в котором он намекнул на налаживание диалога с Южной Кореей. Тогда, судя по фотографиям, опубликованным агентством ЦТАК, Ким Чен Ын поднялся на вершину в черных кожаных городских ботинках.

Предположительно, Ким Чен Ын за время нахождения на посту главы государства поднимался на гору Пэктусан как минимум три раза. В 2018 году он поднимался на вершину вместе с президентом Южной Кореи Мун Джэином.

Анализ

Лора Бикер, корреспондент Би-би-си в Сеуле

Сначала давайте поговорим об этих эпических снимках. Ничто так не возвышает образ власти как лидер страны, скачущий верхом на коне по первому снегу по склону горы, которая считается сященной для жителей страны.

Возможно, это попытка подчеркнуть силу и власть династии Пэкту - так называют династию Кимов. Несомненно, что это - довольно прямолинейное напоминание жителям Северной Кореи о власти лидера КНДР и его мастерстве верховой езды.

Но есть несколько высказываний в государственных СМИ, которые должны заставить нас задуматься. Согласно этим высказываниям, окружение Ким Чен Ына убеждено, что вскоре будет предпринята "большая операция, которая заставит весь мир удивиться".

До этого Ким Чен Ын поднимался на гору Пэктусан накануне объявления о важных решениях.

Говорят, что в этот раз Ким Чен Ын может пересмотреть свое обещание воздержаться от проведения испытаний ракет дальнего радиуса действия и ядерного оружия. Сейчас переговоры с США зашли в тупик, и Дональда Трампа сейчас больше волнуют внутренняя политика и ряд других международных вопросов.

Возможно, лидер Северной Кореи надеется, что свежий горный воздух поможет найти ему новые способы привлечения внимания администрации Трампа.

Пхеньян дал США время до конца года, чтобы возобновить переговоры о денуклеаризации. Ранее Ким Чен Ын неоднократно требовал ослабления санкций до того, как Пхеньян начнет предпринимать какие-либо шаги по сворачиванию своей ядерной программы. Однако ему так и не удалось убедить Вашингтон.

Возможно Ким Чен Ын считает, что настало время оказать давление на Запад с помощью нескольких новых запусков ракет?

Хотя, возможно, лидер Северной Кореи просто наслаждается первым снегом наступающей зимы?

Думаю, что мы узнаем, какая из высказываемых версий ближе всего к истине, в течение ближайших месяцев.

"Священная гора революции"

В начале октября в Швеции состоялись переговоры между представителями США и КНДР. Это были первые переговоры с момента встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа на границе КНДР и Южной Кореи в июне этого года. Тогда посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил, что переговоры с американскими коллегами не оправдали ожиданий Пхеньяна и в итоге провалились.

США, напротив, заявили о том, что в Швеции американская и северокорейская делегации провели обстоятельное обсуждение.

Перед переговорами Северная Корея провела испытание баллистической ракеты нового типа - это были 11-е по счету испытания с начала этого года.

Гора Пэктусан - вулкан на границе КНДР и Китая, ее высота составляет 2744 метра. Это самая высокая точка Корейского полуострова, которую в КНДР называют "священной горой революции".

Изображение горы есть на гербе КНДР. Согласно легенде, именно на Пэктусан с неба спустился Хванун - отец основателя корейского государства Кочосон. Кроме того, считается, что здесь во время Второй мировой выйны, в феврале 1941 года, родился отец нынешнего лидера КНДР - Ким Чен Ир.