Украина впервые напрямую закупит ПТРК Javelin

Украина получит от США очередную партию противотанковых ракетных комплексов Джавелин (Javelin) не как военную помощь – это впервые будет прямая иностранная военная закупка. Об этом бывший посол Украины в США Валерий Чалый рассказал 14 октября в интервью изданию Левый берег (LB.ua), относительно новых условий для закупки американского вооружения.

"На следующий год Конгрессом США утвержден план на наибольший за все годы бюджет помощи Украине. Он составляет более семисот миллионов долларов. Процедура такая: сейчас 250 миллионов долларов идет по линии Пентагона. Это – прямая помощь Украине, и она не включает закупку. Вы помните, что первая партия ПТРК Javelin поступила нам как помощь. Она оформлялась через финансовые механизмы, однако это все же была прямая помощь. Она не требовала возврата денежных средств", – сказал бывший глава дипмиссии Украины в Вашингтоне.

Валерий Чалый подчеркнул, что "нынешняя партия – это закупка".

"Это иностранные военные продажи. Почему это важно? Потому что впервые мы вышли на уровень продажи между правительствами. Это не коммерческая продажа, коммерчески мы уже получали снайперские системы на 41 миллион долларов. Мы сейчас вышли на тот уровень доверия, когда для нас снимаются барьеры для закупки вооружения в США. Я считаю это нашим огромным достижением. Для этого надо было установить доверие, реформировать систему, доказать, что новые системы не будут коррумпировано отданы россиянам или захвачены ими", – отметил он.

О Джавелин и ракетах "земля-воздух"

Украинские национальные новости 13 сентября 2019 года сообщили о том, что министерство обороны страны будет закупать противотанковые ракетные комплексы Джавелин (Javelin) по прямой программе в США с этого года. "Министерством обороны Украины, начиная с 2019 года, запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе FMS – правительства США", – сообщили УНН в министерстве.

Ранее, в июне 2019, стало известно, что американские законодатели хотят принять закон, разрешающий поставлять официальному Киеву ракеты класса "земля-воздух". Данная инициатива принадлежит двум ведущим законодателям комитета Палаты представителей по международным делам – демократу Элиоту Энгелу и республиканцу Майклу Макколу, сообщает Радио Свобода/Свободная Европа.

Усилия двух конгрессменов приняли форму поправки к закону о финансировании Пентагона. Поправка исключает действующее положение, запрещающее продажу таких ракет, называемых переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК).

Напомним, что во время заседания Совета национальной безопасности и обороны 17 января 2018 на тот момент действующий лидер Украины Петр Порошенко сказал, что "противотанковые комплексы Джавелин нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки".

"Мы благодарны за подход "мир через мощь" и, соответственно, решение о предоставлении Украине оборонной летальной оружия, а также скоординированные шаги в целях реализации инициативы о размещении миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе", – отметил Петр Порошенко в январе 2018.

Оружия нужно больше

По словам главного редактора журнала Ukrainian Defense Review Антона Михненко, агрессия России и война на Донбассе привели к тому, что Украина занялась модернизацией имеющейся техники и приступила к приобретению оборудования и вооружения в различных странах.

"Процесс приобретения оружия в Соединенных Штатах – процесс очень сложный. В США качественная и дорогостоящая продукция. То, что мы получаем в рамках оборонной помощи, и получили возможность приобретать – это положительно сказывается на имидже страны. Украина понятна для американских компаний, как страна, с которой можно торговать, страна, которая не только получает оружие в рамках помощи", – говорит Антон Михненко корреспонденту Русской службы "Голоса Америки".

По мнению Антона Михненко, украинские Вооруженные силы заинтересованы в приобретении и получении в рамках американской помощи средств радиоэлектронной борьбы и разведки, систем боевого управления, противотанкового высокоточного вооружения, комплексов противовоздушной обороны.

"О многом можно сказать, что нам нужно, но вопрос в том, сколько средств есть в бюджете на эти цели", – отмечает Антон Михненко.

Закупка оружия и мир на Донбассе

Директор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник разъясняет процесс, который предшествовал первой поставке комплексов Джавелин в Украину.

"Была проделана работа по обеспечению надежности потребителя, в плане физической безопасности, охраны американских технологий. В течение нескольких лет вносились определенные изменения в украинские нормативные акты, велась работа по защите объектов, подготовка персонала, который будет отвечать за сохранность оружия", – говорит Алексей Мельник корреспонденту Русской службы "Голоса Америки".

О перечне необходимых основных систем вооружения для украинской армии, по его словам, можно будет говорить после публикации Стратегического оборонного бюллетеня.

"Эта программа даст ответ на вопрос – каким будет образ Вооруженных сил на долгосрочную перспективу, какие есть планы, и какое оружие нам необходимо", – отмечает Алексей Мельник.

Эксперт положительно отвечает на вопрос о том, "повлияет ли закупка американского оружия на процесс установления мира на Донбассе?"

"В данном случае речь идет о войне между двумя государствами, которые имеют далеко несравнимый военный потенциал. Военная, дипломатическая, экономическая помощь могут благоприятствовать продолжению этого конфликта на фоне другого возможного варианта – поражения Украины в этой войне. Потому поставки военной помощи из США увеличивают способности Украины противодействовать российской агрессии", – отмечает Алексей Мельник.

Он считает, что украинским Вооруженным силам для противодействия российской агрессии могли бы понадобиться американские системы контрбатарейной борьбы, которые позволяют уменьшить жертвы среди военнослужащих.

"Также противоснайперские системы, большинство потерь за последние месяцы от огня снайпера. Автомобили повышенной проходимости, медицинские и эвакуационные, которые передаются американской стороной, системы связи, системы управления", – отмечает Алексей Мельник.

В приобретении американского вооружения он видит стратегические и физические аспекты – укрепление способности Украины сопротивляться агрессии и сохранять жизнь ее военнослужащим.