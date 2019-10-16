Зеленский встретился с президентом Латвии Левитсом и рассказал об ужасной цене независимости

Украина платит за свою независимость ужасную цену, поэтому очень ценно, что в Латвия в этот тяжелый момент стоит рядом с ней. Об этом на встрече с президентом Латвии Эгилом Левитсом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Эгил Левитс выразил Украине поддержку во внешней политике и в вопросах противостояния агрессии России. Он выразил надежду, что нормандский формат позволит достигнуть прогресса в стабилизации ситуации в регионе. Также он выразил опасения по поводу энергетической безопасности в связи с реализацией проекта "Северного потока-2", который усилит энергетическую зависимость от России.

Левитс высоко оценил стремление Украины к европейской интеграции и реформам, особенно в области законодательной и судебной власти. В последнем президент Латвии пообещал украинскому коллеге всестороннюю поддержку в области реформ законодательной и судебной власти, чтобы "юридическое мышление стало для Украины повседневностью". "Мы это сделали, — отметил Левитс. — Это непросто, но мы можем поделиться опытом".

Левитс отметил позитивный прирост в торговле, которой нынешний визит Зеленского должен придать новый импульс. Также со стороны Латвии он обещал помочь наладить сотрудничество в области сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства и процессов в сфере образования. По его словам, на Украине сегодня работают 15 латвийских экспертов в разных областях. Отдельно в Зеленский и Левится озвучили участие Латвии в медицинской реабилитации оставшихся без родителей сирот Донбасса, освобожденных недавно политзаключенных и моряков.

В ответной речи Зеленский, поздоровавшись на латышском языке, объявил, что двери для сотрудничества двух стран, "самых близких соседей", открыты. Он поблагодарил Латвию за поддержку независимости, за которую Украина платит "ужасную цену".

Он отметил участие латвийских органов в выявлении незаконно нажитых украинскими чиновниками 30 млн долларов. Правда, впоследствии при ответе на вопрос, собирается ли Латвия вернуть эти деньги Украине, президент Левитс ответил уклончиво: решение суда об аресте денег есть, когда Украина представит все нужные доказательства, тогда этот вопрос (возвращения денег) будет рассмотрен, а латвийская сторона сделает все, чтобы вопрос решить, но пока процесс не закончен.

Зеленский призвал латвийских предпринимателей без сомнений инвестировать в экономику Украины и обещал, что его новая команда позаботится о соблюдении законности. Рассказал об открывшемся недавно в Киеве сквере Латвии — символа добрых отношений двух стран.

На вопрос о том, что он ждет от "7 дней тишины" в регионе Донбасса, Зеленский отметил, что как раз накануне произошла трагедия — погибли люди, в том числе женщина. Но в других округах "тишина" соблюдается, и он очень надеется, что мир в эти дни сохранится, тогда можно будет начать переговоры о постепенном выводе войск. На вопрос, готов ли Путин соблюдать все договоренности, Зеленский выразил надежду, что мира хочет не только украинская сторона: "Думаю, такое желание есть у всех сторон".

Говоря о формуле Штайнмайера, он уточнил, что она регулирует закон об особом статусе Донбасса. Он был в силе до 31 июля, а сейчас закончился. Но есть надежда, что четырем сторонам удастся договориться о новом формате. С украинской стороны этот статус буде непременно обсуждаться в Раде. Сейчас самое главное — это прекращение огня и освобождение всех политзаключенных.