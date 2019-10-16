Глава ФСБ: террористы могут маскировать свои хакерские атаки, чтобы выдавать их за действия госструктур

Террористы создают киберподразделения для проведения хакерских атак, которые потом могут замаскировать "под целенаправленные враждебные действия, совершаемые каким-либо государством". Об этом на международном совещании руководителей спецслужб в Сочи объявил директор ФСБ Александр Бортников.

Такие действия террористов, по мнению Бортникова, чреваты "возникновением реальных политических и военных конфликтов" в случае атак на критическую инфраструктуру. Конкретных примеров подобных атак глава ФСБ не привел.

Бортников также вновь поднял вопрос об использовании террористами мессенджеров для шифрования переписки, которую не могут взломать спецслужбы. Как и год назад, он предложил создать систему сбора ключей шифрования мобильных приложений, к которым будут иметь доступ спецслужбы.

В России мессенджеры и другие сервисы уже обязаны передавать ключи шифрования после вступления в силу в июле 2017 года "закона Яровой". За отказ передать эти ключи весной 2018 года Роскомнадзор начал блокировать работу Telegram на территории России.