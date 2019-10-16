Администрация Трампа предлагает план, призванный повысить спрос на биотопливо

"Голос Америки"

Администрация президента Дональда Трампа в стремлении наладить отношения с влиятельным кукурузным лобби предложила план, призванный компенсировать послабления для нефтеперерабатывающих компаний, освобождающие их от соблюдения нормативов по примесям биотоплива, заявило во вторник Управление по охране окружающей среды.

Предлагается рассчитывать объем биотоплива, которое НПЗ должны будут добавлять в свою продукцию, на основе усредненного трехлетнего показателя, в соответствии с рекомендациями Министерства энергетики. Это может повысить спрос на биотопливо и успокоить фермеров, которые были возмущены решением снять с 31 компании обязательства по Стандарту возобновляемого топлива.

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