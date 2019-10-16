На днях родителям погибшего ребенка получили результаты судебно-медицинской экспертизы, которая состоялась в августе. Она показала наличие в крови ребенка 0,51 промилле этанола, что соответствует легкой степени опьянения (после двух бокалов вина, двух кружек пива или 100 граммов водки). Фотографии документа опубликовал паблик сети "ВКонтакте".

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Отец мальчика рассказал, что отказался подписывать документ, когда увидел, что там говорилось о наличии алкоголя в крови ребенка. Также, по его словам, в деле поменялись личные данные сбившего мальчика полицейского: изначально его фамилия была Мельников, позже – Меньшиков. Как утверждает отец, это произошло после смены следователя, который вел дело.

15 октября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о ДТП. В СК сообщили, что результаты экспертизы, проведенной после гибели мальчика, вызвали недоверие у родственников. "(Они) требуют объективного и всестороннего расследования и выражают опасения, что виновное лицо уйдет от установленной законом ответственности", – говорится на сайте ведомства. Бастрыкин поручил назначить "повторные судебно-медицинские экспертизы".

По официальной информации, полицейский был трезв. "Мужчину не отстранили от работы, он продолжает выполнять обязанности оперативного дежурного пункта полиции", – сообщает ТАСС.

В управлении МВД по Кировской области также уточнили, что майор полиции сбил ребенка во время отпуска, а также то, что ребенок "неожиданно" выехал на велосипеде со второстепенной дороги, и полицейский "не имел реальной возможности предотвратить столкновение".

В апреле 2017 года жительница подмосковной Балашихи Ольга Алисова сбила насмерть 6-летнего ребенка во дворе дома. Автомобиль переехал ребенка и протащил его несколько метров (свидетели утверждают, что машина ехала на большой скорости, а человек за рулем разговаривал по телефону). Позже свидетели ДТП рассказывали, что сторона защиты женщины пыталась надавить, чтобы те изменили показания. По словам отца мальчика, повестку о возбуждении уголовного дела ему вручили только через месяц – 26 мая.

Позже отцу погибшего ребенка выдали заключение судебно-медицинской экспертизы о том, что в крови мальчика нашли 2,7 промилле алкоголя. Из-за парадоксальных результатов анализов Следственный комитет возбудил новое дело – о халатности экспертов. Через пять дней Следственный комитет объявил, что эксперты не ошиблись.

Алисову приговорили к трем годам колонии-поселения, Следственный комитет предъявил обвинения в преступной халатности врачу Михаилу Клейменову, проводившему судебно-медицинскую экспертизу тела погибшего мальчика.

В мае этого года судмедэксперта признали виновным в халатности и приговорили к 10 месяцам исправительных работ.