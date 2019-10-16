В России в крови сбитого насмерть полицейским мальчика нашли алкоголь: это уже второй случай "с пьяным ребенком"

В селе Буйское Кировской области в июле этого года погиб шестилетний мальчик – он выехал на велосипеде на проселочную дорогу, где его насмерть сбил автомобиль "Ниссан", за рулем которого находился 45-летний оперативный дежурный пункта полиции в поселке Нема.

На днях родителям погибшего ребенка получили результаты судебно-медицинской экспертизы, которая состоялась в августе. Она показала наличие в крови ребенка 0,51 промилле этанола, что соответствует легкой степени опьянения (после двух бокалов вина, двух кружек пива или 100 граммов водки). Фотографии документа опубликовал паблик сети "ВКонтакте".

Отец мальчика рассказал, что отказался подписывать документ, когда увидел, что там говорилось о наличии алкоголя в крови ребенка. Также, по его словам, в деле поменялись личные данные сбившего мальчика полицейского: изначально его фамилия была Мельников, позже – Меньшиков. Как утверждает отец, это произошло после смены следователя, который вел дело.

15 октября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о ДТП. В СК сообщили, что результаты экспертизы, проведенной после гибели мальчика, вызвали недоверие у родственников. "(Они) требуют объективного и всестороннего расследования и выражают опасения, что виновное лицо уйдет от установленной законом ответственности", – говорится на сайте ведомства. Бастрыкин поручил назначить "повторные судебно-медицинские экспертизы".

По официальной информации, полицейский был трезв. "Мужчину не отстранили от работы, он продолжает выполнять обязанности оперативного дежурного пункта полиции", – сообщает ТАСС.

В управлении МВД по Кировской области также уточнили, что майор полиции сбил ребенка во время отпуска, а также то, что ребенок "неожиданно" выехал на велосипеде со второстепенной дороги, и полицейский "не имел реальной возможности предотвратить столкновение".

В апреле 2017 года жительница подмосковной Балашихи Ольга Алисова сбила насмерть 6-летнего ребенка во дворе дома. Автомобиль переехал ребенка и протащил его несколько метров (свидетели утверждают, что машина ехала на большой скорости, а человек за рулем разговаривал по телефону). Позже свидетели ДТП рассказывали, что сторона защиты женщины пыталась надавить, чтобы те изменили показания. По словам отца мальчика, повестку о возбуждении уголовного дела ему вручили только через месяц – 26 мая.

Позже отцу погибшего ребенка выдали заключение судебно-медицинской экспертизы о том, что в крови мальчика нашли 2,7 промилле алкоголя. Из-за парадоксальных результатов анализов Следственный комитет возбудил новое дело – о халатности экспертов. Через пять дней Следственный комитет объявил, что эксперты не ошиблись.

Алисову приговорили к трем годам колонии-поселения, Следственный комитет предъявил обвинения в преступной халатности врачу Михаилу Клейменову, проводившему судебно-медицинскую экспертизу тела погибшего мальчика.

В мае этого года судмедэксперта признали виновным в халатности и приговорили к 10 месяцам исправительных работ.