Минск — союзник, но с "Томагавками" в Польше Москве придется разбираться самой

Польша с помощью США усиленно перевооружается. Для нейтрализации этой угрозы аналитиками рассматривается несколько сценариев.

Даже усиленное перевооружение Польши вряд ли вынудит официальный Минск пойти на размещение российских ракет на территории Беларуси.

По мнению некоторых наблюдателей, больше всего опасений у белорусских властей должно вызвать возможное, после крушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), размещение американских крылатых ракет (КР) Tomahawk наземного базирования на территории наших западных соседей.

Москва Варшаве не верит

В Польше недалеко от населенного пункта Редзиково завершается строительство объекта американской системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore. Она представляет собой версию корабельной системы Aegis, адаптированную для использования на суше.

Первоначально работы намечалось завершить в апреле 2018 года, однако затем срок сдачи объекта перенесли на 2020 год.

По мнению высокопоставленных российских военных, размещаемые на этой военной базе универсальные установки вертикального пуска Мк-41 позволяют кроме противоракет Standard-3 применять и КР Tomahawk.

Согласно техническим характеристикам пусковая установка (ПУ) Мк41 позволяет вести стрельбу несколькими видами ракет: крылатыми, зенитными и противолодочными. ПУ может включать до восьми модулей по восемь ячеек с несколькими типами пусковых контейнеров: Мк14 для КР Tomahawk или Мк13 и Мк15 для зенитных управляемых и противолодочных ракет.

Уверения представителей США, что в наземном варианте ПУ Mk-41 не способны запускать КР, в российском Генштабе считают неубедительными.

Как заявил в свое время заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Виктор Познихир, "любые устройства, якобы не позволяющие разместить крылатую ракету в контейнерах комплекса наземного базирования, легко демонтируются, а ограничения программно-алгоритмического характера и вовсе устраняются нажатием кнопки перезагрузки программы".

Справедливость этих доводов подтвердил пуск КР Tomahawk из наземной ПУ, состоявшийся вскоре после выхода США из ДРСМД. Так как зона досягаемости КР Tomahawk составляет 2,5 тысячи км, то под ударом американских КР может оказаться практически вся европейская часть России. А вот против ее ближайшей союзницы Беларуси это оружие вряд ли будет применено: из пушек по воробьям не стреляют.

Поскольку база в Редзиково находится за пределами досягаемости "Полонезов", у Минска нет реальных возможностей противодействовать угрозе, исходящей России от объектов американской ПРО. Так что проблему КР Tomahawk при необходимости, скорее всего, придется решать самой российской стороне.

Хотя и Александр Лукашенко, если судить по его неоднократным высказываниям, во многом солидаризировался с позицией российских военных.

Например, 6 сентября, посещая Брест, Лукашенко выступил с неожиданным демаршем в адрес руководства Польши: "Я им прямо говорю: смотрите, мы ответим… Точно так, когда начали эти ракеты размещать разные. Мы ответили — создали свой комплекс "Полонез". Они заплакали, что мы их там нацелили… Я говорю: убирайте свои ракеты. Правда, я дал команду — на склад положили свои ракеты. Думаю, последуют и они, ответ будет точно такой".

"Полонезы" против HIMARS

Более настораживающим моментом для белорусского руководства, несомненно, является закупка Польшей у Соединенных Штатов ракетных систем HIMARS. Американский Сенат одобрил продажу польской армии 20 ПУ с системами управления огнем и 300 боеприпасами к ним. Контракт оценивается в 414 млн долларов.

Аббревиатура HIMARS расшифровывается как High Mobility Artillery Rocket System — высокомобильная артиллерийско-ракетная система. Она способна стрелять управляемыми реактивными снарядами типа GMLRS (дальность более 70-80 км), управляемой баллистической оперативно-тактической ракетой ATACMS (дальность более 300 км).

Система снаряжается либо шестью снарядами GMLRS калибра 227 мм, либо одной оперативно-тактической ракетой ATACMS. И GMLRS, и ATACMS имеют два канала наведения на цель — инерциальный и от приемника спутникового сигнала GPS. Это позволяет достигать отклонения боеприпасов от цели в пределах 5-10 м.

По мнению ряда аналитиков, ПУ комплекса HIMARS будут направлены не только против контингента вооруженных сил России, базирующихся в Калининградском особом районе. Поскольку польско-белорусская граница гораздо протяженнее польско-российской, достаточно обоснованным выглядит опасение, что значительная часть этих ракет будет нацелена на Беларусь.

В таком случае у военно-политического руководства нашей страны после принятия на вооружение РК "Полонез" не должно возникнуть особых трудностей с выбором средств нейтрализации столь серьезной огневой мощи.

Разрабатывается ракета помощнее

Гораздо более серьезную задачу ставит приобретение Польшей американских КР для истребителей. Еще года назад РК AGM-158 JASSM класса "воздух — земля" прошел летные испытания на польских F-16 и сегодня готов к принятию на вооружение.

В первую очередь Польша получит ракеты JASSM версии AGM-158A с дальностью 370 км, которые были включены в график поставки в 2014 году в рамках программы модернизации F-16. Заказанные Польшей в 2016 году ракеты AGM-158B JASSM ER (Extended Range), способные поражать цели на расстоянии около 1000 км, будут поставлены позже.

Отвечая в январе 2013 года на вопрос журналиста Gazeta Wyborcza, зачем стране эти безумно дорогие ракеты и против кого они будут направлены, тогдашний министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк заявил, что устрашение вероятных агрессоров является одной из основ стратегии НАТО. И без конкретного указания было понятно, что под потенциальным агрессором подразумевалась Россия.

Приобретение JASSM, и в особенности JASSM-ER, как подчеркивают польские военные, позволит ВВС страны значительно увеличить дальность поражения целей. Боевые самолеты, не выходя из воздушного пространства Польши, смогут атаковать цели на территории Беларуси и России.

Для нейтрализации этой угрозы аналитиками рассматривается несколько сценариев. В первом случае речь идет о выдвижении к западным границам Союзного государства зенитно-ракетных систем С-400 c дальностью обнаружения целей до 600 км и поражения — до 400 км.

Гораздо более радикальным (и, по мнению некоторых аналитиков, гораздо более эффективным) способом противодействия РК JASSM является выдвижение в западные области Беларуси мобильных РК. К ним относятся не только российские "Искандеры-М", но белорусские "Полонезы". Такой ход позволил бы уже в самом начале гипотетического военного конфликта уничтожить самолеты — носители КР прямо на месте дислокации.

Насколько можно понять, именно вариант с "Полонезами" представляется руководству Беларуси предпочтительным.

"Если НАТО будет продолжать таким образом нас запугивать, типа размещения базы в Польше, или еще какие-то будут подвижки, то нам будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное", — заявил Лукашенко 6 ноября 2018 года на встрече с группой представителей аналитических центров США.

"Хотя в последнее время (вы наблюдаете, мы тоже не скрываем) мы создали свою ракетную промышленность и произвели свое высокоточное ракетное вооружение", — подчеркнул белорусский президент.

"Поэтому на сегодняшний день я даже не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России, для выполнения наших функций..." — резюмировал он.

По мнению некоторых комментаторов, говоря о новом эффективном оружии, белорусский лидер имел в виду отечественную версию китайской ракеты М20 дальностью более 400 км, предназначенную для оснащения РК "Полонез". Работы над ней ведутся полным ходом.

Хотя, если исходить из слов президента, принятие этого боеприпаса на вооружение будет зависеть от развития военно-стратегической ситуации в нашем регионе.