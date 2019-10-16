США выводят свои войска из сирийского Манбиджа и помогают освоиться там российским военным

США на фоне тяжелых боев между турецкими войсками и сирийскими курдами выводят свой воинский контингент из района Манбидж, где размещались с 2017 года. Об этом во вторник, 15 октября, сообщил представитель международной антитеррористической коалиции полковник Майлс Каггинс.

Агентство АР со ссылкой на информированный источник уточняет, что около 1000 американских военнослужащих, выводимых из северных райнов Сирии, будут перемещены в Ирак, Кувейт и, возможно, Иорданию.

Представитель Минобороны РФ сообщил журналистам, что город Манбидж и близлежащие населенные пункты находятся по контролем сирийских войск, а российская военная полиция патрулирует линию соприкосновения между армиями Турции и Сирии. Вместе с этим российская сторона заявила, что американские военные "помогают российским вооруженным силам быстро освоиться в ранее небезопасном районе".

Одновременно с этим спецпредставитель президента России по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев заявил, отметив, что согласия между Москвой и Анкарой по вопросу начала турецкой операции против сирийских курдов не было. Лаврентьев уточнил, что диалог между конфликтующими странами идет "в реальном режиме времени" на различных уровнях, в том числе "по линии министерств обороны, иностранных дел, спецслужб".

Представитель РФ заметил, что в реальном столкновении между Турцией и Сирией никто не заинтересован, а Кремль постарается этого не допустить.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ.