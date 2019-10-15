Лукашенко: мы должны организовать выборы как праздничный процесс

Александр Лукашенко поручил организовать парламентские выборы как праздничный процесс. Об этом он заявил 15 октября, согласовывая назначение Татьяны Колядко главой администрации Московского района Минска.

"Вы сейчас занимаетесь выборами. Какие недостатки, что еще надо сделать за это время, чтобы выборы достойно прошли? — задал вопрос Лукашенко, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу президента. — Мы же не можем показать свою неорганизованность. Выборы всегда были в Беларуси праздником. Мы должны организовать этот процесс как праздничный, но не забывать о том, что это выборы, что мы избираем представителей в парламент".

В свою очередь Колядко, как передает пресс-служба, отметила, что кандидаты в депутаты должны более качественно прорабатывать свои программы и чаще проводить встречи с населением. По ее словам, сейчас городские власти работают над организацией выборов, к этой работе, по традиции, будет привлечен общепит, свою продукцию на участках представят производители потребительских товаров.

"У нас очень много избирательных участков в школах. Мы продумываем праздничные мероприятия", — добавила чиновница.

Согласовывая назначение председателя Дрибинского районного совета депутатов Дмитрия Пимошенко на должность председателя Мстиславского райисполкома, глава государства поинтересовался, знаком ли тот с регионом и поставленными перед его руководством задачами.

"Район не имеет того уровня, который должен иметь. Это житница Могилевщины, и результаты работы там должны быть в разы лучше. То есть вы постоянно будете на виду", — заявил Лукашенко.

Он напомнил о своем требовании "искать новые направления развития в сельском хозяйстве". В то же время, отметил глава государства, не надо забывать "о зарекомендовавших себя технологии и дисциплине в хозяйствах".

"Нам нужен прежде всего экономический результат, нужна прибыль, денежные средства. В Мстиславле это можно иметь, — уверен он. — Надо разобраться, чем там заниматься в перспективе, особенно в части чего-то нового".

Лукашенко привел в пример рыбное производство, назвав его "очень рентабельной отраслью", сообщает пресс-служба. "Рынок — производи не хочу. И есть хорошие образцы. Почему мы этим не занимаемся? Тем более мы готовы в разумных объемах профинансировать, прокредитовать подобные проекты", — заявил он.

Согласовывая назначение на должность председателя Дубровенского райисполкома кандидатуры Анатолия Лукашова, заместителя председателя постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике, Лукашенко отметил, что работа в парламенте — это "хороший опыт для любого человека". "По крайней мере, вы знаете, что творится наверху. Для района это будет неплохо", — подчеркнул Лукашенко.