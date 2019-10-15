Суд в Москве счел законным отказ зарегистрировать партию Навального

Замоскворецкий райсуд счел действия Минюста России обоснованными. В регистрации "России будущего" было отказано на том основании, что партия с таким названием уже существует.

Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил жалобу директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова на отказ министерства юстиции РФ зарегистрировать партию оппозиционера Алексея Навального с названием "Россия будущего". "В удовлетворении требований заявителя отказано в полном объеме", - сообщила пресс-секретарь суда во вторник, 15 октября.

Таким образом суд не нашел нарушений в действиях Минюста. Представитель Жданова в интервью "МБХ медиа" отметил, что сторонники Навального уже семь лет пытаются зарегистрировать свою партию. "Сегодня по всей стране проходят обыски у сторонников Навального, прямо сейчас идут обыски в ФБК. Что это, как не политическое давление? Наверное, мы уже не сможем зарегистрировать партию в российских судах, только в ЕСПЧ", - сказал он.

Безуспешные попытки регистрации

Ранее партия "Россия будущего" в девятый раз подала документы на регистрацию, однако Минюст вновь ответил отказом, сославшись на то, что партия с таким названием уже существует. Навальный заявлял, что под таким названием была зарегистрирована "одна из технических кремлевских партий", ранее называвшаяся "Партией свободных граждан".

Алексей Навальный также безуспешно пытался зарегистрировать свою партию с названием "Партия прогресса". Минюст неоднократно отказывал ему в этом, при этом партию с таким названием в марте зарегистрировал политтехнолог Андрей Богданов. В конце 2013 года Богданов также зарегистрировал "Народный альянс". Именно так называлась ранее партия Навального.