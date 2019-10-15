В Красноярске сын экс-судьи и депутата подозревается в жестоком убийстве: жители собирают сход

В Красноярске отпрыск бывшей служительницы Фемиды Андрей Шилов вместе с приятелем Сергеем Шмелевым обвиняются в избиении до смерти человека. Преступление вызвало большой общественный резонанс после того, как приятель погибшего выложил в социальные сети видео, которое сняли Шилов и Шмелев. В кадре они, испачканные кровью жертвы, улыбаются и корчат рожи в объектив, позируя на фоне избитого.

В понедельник в СК РФ подтвердили факт убийства. "15 сентября в ночное время 24-летний и 29-летний приятели после словесного конфликта, возникшего в ходе телефонного разговора с их 31-летним знакомым, приехали по месту его жительства, где на лестничной площадке и в квартире нанесли (ему) множественные телесные повреждения. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где несмотря на все усилия врачей, скончался", - сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ по Красноярскому краю. Пострадавший умер 6 октября, уточняет Znak.com.

Погибшим оказался Дмитрий Сисигин. По информации "МК Красноярск", перед избиением Дмитрий отдыхал вместе со своими обидчиками в клубе.

По данным следственного ведомства, "решается вопрос о задержании подозреваемых и избрании в отношении них меры пресечения".

15 сентября 2019 года сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 10 октября материалы дела передали в следственный отдел по Центральному району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия. Уголовное дело переквалифицировано на ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть).

В социальных сетях говорится, что ранее Андрей Шилов уже был судим за грабеж. Его мать Людмила Шилова работает адвокатом, а в прошлом она занимала пост судьи. Отец же Шилова является председателем Емельяновского поселкового совета депутатов.

Андрей Шилов отказался комментировать происходящее и назвал публикации в интернете ложью. "Вы знаете, сколько мне звонят сейчас таких, как вы? Вы не знаете нюансов дела. То, что сейчас публикуют - это ложь, следствие идет и время покажет, кто виноват. Сделали из меня чудовище какое-то", - заявил он журналистам.

Иван Шилов также назвал сообщения о его сыне ложью, которую распространяют из-за начала предвыборной кампании.

Друзья и мать Дмитрия опасаются, что родители Шилова попытаются замять дело. В группе "Красноярск против" в соцсети Instagram объявлено о народном сходе 15 октября у здания краевой прокуратуры. Жители требуют арестовать Шилова, лишить его родительских прав, лишить адвокатской лицензии его мать, отправить в отставку отца, а расследование проводить под контролем СК РФ и Генпрокуратуры.