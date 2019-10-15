В России издание впервые оштрафовали по закону о фейках из-за видео

Суд в Москве оштрафовал издательский дом "Момент истины" на 200 тысяч рублей по закону о распространении фейковых новостей. Это первое издание в России, которое оштрафовали по этой статье. Суд также оштрафовал главного редактора "Момента истины" Евгения Гнеушева на 60 тысяч рублей.

Причиной судебного разбирательства стали несколько видео, опубликованных на ютуб-канале издания. Один из роликов назывался "Срочно! В России готовит революцию Майдан".

Ни представители "Момента истины", ни главный редактор издания в суд не явились.

Впервые закон о фейковых новостях в России применили к частными лицам – суд оштрафовал двух жительниц поселка Февральск в Амурской области на 15 тысяч рублей каждую за сообщения в группах WhatsApp, в которых рассказывали о заражении почвы цианидом после летнего наводнения.

Закон о фейковых новостях был принят в России в 2018 году. Сразу же после его вступления в силу на скамье подсудимых оказались несколько блогеров в разных регионах России. Также по этой статье в столице Ингушетии Магасе был задержан Мурад Даскиев, исполняющий обязанности главы Совета тейпов ингушского народа.

Правозащитники неоднократно заявляли, что закон был принят для того, чтобы "граждане опасались высказывать свои мысли в социальных сетях".