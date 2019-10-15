В ПЦУ ответили на скепсис России касательно признания украинской церкви в Греции

В Православной церкви Украины объяснили российской стороне, что признание автокефальной УПЦ на Соборе иерархов Церкви Греции произошло по всем правилам. Об этом сообщил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря в Facebook.

"Как я и предполагал, российская сторона пытается "информационно смягчить" последствия для себя от решения, принятого Собором иерархов Церкви Греции... Сейчас начались спекуляции вокруг того, что процедурно на Соборе не было голосования, а следовательно якобы "решение не было принято", – написал он.

Евстратий пояснил, что, во-первых, именно такой порядок был избран сознательно, потому что в выводах синодальных комитетов, на которые опирается в дальнейшем Постоянный синод и Собор иерархов, указано, что право всеправославного провозглашения автокефалии является правом Вселенского Патриарха. Поэтому проведение голосования по этому поводу в другой Поместной Церкви поставило бы под сомнение такое право, а следовательно - все автокефалии, провозглашенные Вселенским Патриархатом, включая автокефалию самой Церкви Греции.

"Проще говоря, это выглядело бы так же неестественно, если бы после избрания Предстоятеля в какой-то Поместной Церкви - в другой Поместной Церкви голосованием определялись бы, принимать ли это избрание", – написал Евстратий Зоря.

Во-вторых, продолжает представитель ПЦУ, Собор специально выбрал комитет во главе с митрополитом Иерофеем (Влахосом) для публичного представления позиции. Поэтому сделанные им после Собора заявления о признании автокефалии Украинской Церкви - не просто мнение отдельного иерарха (как мысли тех, кто не хотел поддержать соборное решение и на чьи заявления сейчас пытается в своей пропаганде опираться московская сторона). Митрополит Иерофей объявил официальную позицию Собора, а следовательно - позицию Церкви Греции.

"Так или иначе, за неделю и этот московский информационный смог рассеется. Но приходится объяснять, казалось бы, очевидные вещи, чтобы как можно меньше людей от него угорели", – написал Евстратий Зоря.

Он напомнил, что после вручения Томоса сложилась похожая ситуация - еще несколько недель в прессе гуляли утверждения, что он "не настоящий", потому что там нет подписей членов Синода, когда подписи были поставлены - это не те члены Синода, потому что где-то на сайте "есть список" и там "имена не совпадают".

Ранее Собор иерархов Греческой церкви 12 октября признал автокефальную Православную церковь Украины.

15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.

5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.