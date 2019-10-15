Путин прилетел в Абу-Даби после визита в Саудовскую Аравию.

В аэропорту его встретил влиятельный наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

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Одной из тем визита Путина в Саудовскую Аравию была добыча нефти. Россия, как и другие страны, не входящие в ОПЕК, координирует с этим картелем добычу нефти, чтобы повысить цены на энергоносители.

Тем временем, в регионе сохраняется повышенная напряженность в связи с противостоянием США и Ирана по поводу прошлогоднего одностороннего решения президента Дональда Трампа о выходе США из соглашения по ядерной программе Тегерана.

В последний раз Путин посещал ОАЭ в 2007 году.