В России задержан еще один фигурант "московского дела"

В Москве утром 15 сентября был задержан Александр Мыльников, еще один фигурант "московского дела". Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на жену Мыльникова Марию.

По словам жены, Мыльникова собираются обвинить в применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ).

Супруга Мыльникова рассказала, что утром 15 октября к ним в квартиру пришли десять силовиков, часть из них были в форме и бронежилетах, другие в гражданском. Они привели соседей в качестве понятых и провели обыск, в ходе которого были изъяты телефон, все флешки, жесткие диски из компьютеров, а также ноутбук и одежда, в которой Мыльников был на одной из акций протеста летом этого года.

Накануне, 14 октября Следственный комитет сообщил о задержании четырех новых фигурантов "московского дела": Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова. Всех их подозревают в применении насилия к представителям власти. Дома у них также провели обыски. Еще двое фигурантов, по данным СК, скрылись.

Так называемое "московское дело" было заведено после массовых протестов в Москве в июле и августе 2019 года, вызванных тем, что к выборам в Мосгордуму не были допущены около двух десятков независимых кандидатов. Следствие и власти Москвы пытались доказать, что во время протестов произошли массовые беспорядки, и завели уголовные дела об участии в беспорядках или нападении на полицейских на полтора десятка человек.

Реальные сроки, однако, пока получили лишь несколько человек:

Данил Беглец: под давлением следствия он признал свою вину в нападении на полицейского, хотя изначально утверждал, что просто дотронулся до сотрудника ОМОН, который стоял в оцеплении. Он получил два года колонии,

Евгений Коваленко, охранник железной дороги – получил 3,5 года колонии за то, что бросил мусорный бак в сторону бойца ОМОН,

Кирилл Жуков, машинист метро – получил 3 года колонии за то, что пытался поднять забрало на шлеме силовика,

Иван Подкопаев – получил 3 года колонии за то, что распылил газовый баллончик, позже приговор был смягчен до двух лет.

Павел Устинов – 3,5 лет колонии за то, что якобы вывихнул плечо росгвардейцу. После массовых протестов приговор был заменен на год условно.



Также участниками "московского дела" стали:

