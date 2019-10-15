СМИ: Число жертв тайфуна в Японии приблизилось к 70

Около 70 человек погибли в результате тайфуна "Хагибис", сообщила национальная вещательная компания NHK. 15 человек считаются пропавшими без вести.

По сообщению NHK, 15 человек все еще числятся пропавшими без вести после шторма, обрушившегося на Токио и окрестности японской столицы вечером в субботу.

"Хагибис" стал одним из самых мощных тайфунов в этом районе за несколько десятилетий.