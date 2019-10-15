СМИ: В Минске задержана россиянка, попавшая под санкции США

Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "источник, знакомый с ситуацией".

По данным агентства, это произошло по запросу США позавчера, около 22 часов, в одной из гостиниц. Получить комментарий в правоохранительных органах и посольстве России в Беларуси TUT.BY пока не удалось.

Как объясняет "Медуза", Анна Богачева в 2018 году попала под санкции США как сотрудница "Агентства интернет-исследований", которое называют "фабрикой троллей". Ранее она была активисткой националистического "Русского образа".

Через копию удаленного аккаунта "ВКонтакте" журналисты "Радио Свобода" выяснили, что Богачева была известна в националистических кругах под именем Анна Тригга.

Напомним, после выборов в 2016 году США обвинили Москву во вмешательстве в президентскую кампанию, в частности в кибератаках на серверы Демократической партии. Ряд американских политиков, в первую очередь представителей Демократической партии, заподозрили президента Дональда Трампа в сговоре с Россией. По этому поводу было проведено расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, результаты которого были опубликованы в апреле 2019 года. Команда спецпрокурора не выявила сговора, однако подтвердила предполагаемое "вмешательство России".

Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "Сговор против США" и "Мошенничество", в их числе, по данным Sputnik Беларусь, — Анне Богачевой. Эти люди попали под санкции Минфина США.