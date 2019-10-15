СМИ: Кремль просит языки меньшинств тихо исчезнуть

"(...) Борьба завершилась огненным вихрем. 10 сентября 79-летний кандидат философских наук Альберт Разин совершил акт самосожжения у здания Госсовета в Ижевске, городе, расположенном в 1000 км к востоку от Москвы.

Днем этот пылкий защитник удмуртского языка провел несколько часов в одном и том же месте, размахивая плакатом с надписью: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть!" Цитата взята у кавказского поэта Разула Гамзатова. Эту трагедию почти проигнорировали в Москве, однако по всей Российской Федерации она нашла отклик среди лидеров татарского, башкирского сообщества и других общин этнических меньшинств. Согласно докладу ЮНЕСКО, в России около ста языков находятся под угрозой исчезновения из-за недостаточной представленности в системе образования. С 1950-х годов четырнадцать языков уже исчезли", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

"Согласно официальной статистике, удмуртский язык, принадлежащий к финно-угорской языковой группе, насчитывает 324 тыс. носителей. В период с 2002 по 2010 год количество носителей сократилось на 30%. В следующем году, согласно классификации Атласа языков мира ЮНЕСКО, удмуртский язык будет отнесен к числу языков, находящихся под угрозой исчезновения", - говорится в статье.

"Родственники Альберта Разина и его жена Юлия настаивают на протестном характере самосожжения. Однако местные власти пытаются деполитизировать этот акт. "Я хотел бы попросить средства массовой информации и просто граждан ни в коем случае не спекулировать на теме национальности", - заявил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Полиция предпочитает расследовать "личные мотивы, приведшие к самоубийству". Десять дней спустя Владимир Путин отправился в Ижевск, чтобы посетить место, благодаря которому этот город известен во всем мире: завод по производству автоматов Калашникова. Об этой трагедии российский президент не сказал ни слова", - отмечает автор публикации.

"У истоков смятения среди этнических меньшинств стоит принятый в 2018 году путем голосования закон, который предусматривает преподавание и изучение языков, отличных от русского, на добровольной основе, в том числе в таких республиках, как Удмуртия, Татарстан и Башкирия, где эти местные языки вписаны в Конституцию. Закон появился вскоре после комментария, сделанного в 2017 году российским президентом, в котором говорилось о недопустимости принудительного изучения языков, не имеющих статуса государственных и не являющихся для детей родными. Министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова мыслит в том же направлении, что и Владимир Путин, считая, что "мы можем спасти язык, только сделав его привлекательным, а не по принуждению", и подчеркивая, что даже среди удмуртов, которые в собственной республике сейчас составляют меньшинство, желание изучать свой язык поубавилось", - указывает журналист.

"(...) Альберт Разин шел против ветра, выступив против закона, в котором он видел "возвращение имперского менталитета", - пишет издание.

"(...) Учительница башкирского языка, которая предпочитает не называть свое имя, чтобы избежать репрессий, признается Le Temps: "На меня и на моих коллег оказывается давление, чтобы мы якобы добровольно согласились сократить свои часы работы". Она также сожалеет о том, что многие башкирские дети пользуются тем, что уроки башкирского языка теперь носят факультативный характер, с тем, чтобы полностью без них обойтись. "На всех уровнях делается все для того, чтобы русский язык остался единственным языком преподавания: бюджетные сокращения, давление на учителей, стимулирование родителей... Вскоре башкирский язык будут изучать только в тех деревнях, где живут исключительно башкиры".