Российские вузы лидируют в рейтинге лучших университетов Восточной Европы

МГУ имени Ломоносова, СПбГУ и Новосибирский государственный университет заняли первые три строчки в рейтинге лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии по версии Quacquarelli Symonds.

В рейтинг, который составляется в шестой раз, попали 350 вузов. Среди них 105 российских университетов.

Помимо МГУ, СПбГУ и НГУ, в первую двадцатку рейтинга вошли Томский государственный университет (8-е место), Московский физико-технический институт (11-е место) и НИУ "Высшая школа экономики" (17-е место).

В прошлом году МГУ и НГУ занимали первые две строчки рейтинга, а СПбГУ поделил третье место с Карловым университетом в Чехии.

В сентябре Quacquarelli Symonds составила топ-500 лучших университетов мира по трудоустройству выпускников. В него попали 13 российских вузов.