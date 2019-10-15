У сторонников Навального в нескольких городах России проходят обыски

Сразу в нескольких городах России 15 октября у сторонников оппозиционера Алексея Навального проходят обыски, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на собственные источники и посты в соцсетях. Обыски связаны с обвинением ФБК в отмывании денег.

Обыски проходят у волонтеров, нынешних и бывших сотрудников штабов Навального в Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Челябинске, Краснодаре и других городах.

Министерство юстиции России внесло Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального в реестр НКО-"иноагентов". Исполняющий обязанности директора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Владимир Титов позже заявил, что решение включить ФБК в перечень НКО-"иноагентов" "никак не связано с расследованием относительно каналов финансирования фонда", а было принято Главным управлением Министерства юстиции по Москве "по итогам публикаций в СМИ".

В начале августа 2019 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией, обвинив его сотрудников в отмывании денег. Следователи утверждают, что с 2016-го по конец 2018 года сотрудники ФБК якобы отмыли "крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем".

Сколько денег было отмыто, до сих пор неизвестно. В заявлении СК было сказано "до 1 млрд рублей", но в ордерах на обыск, которые следователи предъявляли на месте, значатся лишь 75 млн рублей.

В самом ФБК обвинения в отмывании отрицали и настаивали, что обыски связаны с политическими причинами. А именно с расследованиями фонда в отношении коррумпированных чиновников и сотрудников силовых структур.