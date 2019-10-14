Меркель потребовала от Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии

"Немедленно прекратить" турецкое военное наступление в Сирии призвала канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая провела телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Представитель правительства Германии сообщил об этом в воскресенье, 13 октября, передает Deutsche Welle.

По мнению канцлера, невзирая на оправданные интересы Турции в области собственной безопасности, военная операция на северо-востоке Сирии приведет к вынужденной миграции большого количества местных жителей, дестабилизации региона и усилению террористической группировки "Исламское государство".

Телефонный разговор состоялся по инициативе Эрдогана, уточнил представитель правительства ФРГ.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что эмбарго на экспорт вооружения в Турцию только укрепит его страну. О приостановке экспорта вооружений в Турцию объявили Германия и Франция.

"С учетом турецкого наступления на северо-востоке Сирии правительство ФРГ более не будет давать разрешение на продукцию военного назначения, которую Турция может задействовать в Сирии", - подчеркнул министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас в интервью газете Bild am Sonntag.

Турецкая армия 9 октября начала операцию в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.