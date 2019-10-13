Путин: внутриполитическая ситуация в США мешает Трампу улучшить отношения с Москвой

Внутриполитическая ситуация в США не позволяет президенту этой страны Дональду Трампу кардинально улучшить отношения с Россией, полагает президент РФ Владимир Путин. "Мы знаем, что и в ходе предвыборной кампании, еще предыдущей, он высказывался за нормализацию, но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединенных Штатов", - цитирвет "Интерфакс" интервью главы государства телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya. Фрагмент интервью опубликован в воскресенье на сайте телеканала RT.

"И внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений", - продолжил глава российского государства.

Вместе с тем Путин отметил, что Россия " в любом случае будет работать с любой администрацией настолько, насколько она сама этого захочет".

Президент также заявил, что российские спецслужбы не располагают достоверной информацией о том, кто совершил атаку на объекты Saudi Aramco, но у Москвы есть понимание, в чьих интересах это было сделано. Его иранский коллега Хасан Рухани заверил его в непричастности Ирана к атакам на нефтяные объекты Saudi Aramco, рассказал Путин.

В контексте ситуации президент России снова повторил позицию Москвы по этой атаке, заключающуюся в том, что "до того, как достоверно не станет ясным и понятным, кто стоит за этой акцией, "назначать виновных" нецелесообразно".

Путин подчеркнул, что акции, подобные нападению на нефтяные объекты Саудовской Аравии, не приносят результата ни для кого, в том числе и для их организаторов и исполнителей. "Потому что если кто-то рассчитывал, что это как-то повлияет на рынок нефти, то цель не достигнута. Колебания были, на мой взгляд, не такие уж и значительные. Первый толчок был заметным, но буквально в течение недели всё опять вернулось к естественным ценовым показателям", - пояснил он.

По словам российского президента, это произошло из-за того, "что фундаментальные факторы, которые формируют рынок, не позволят никуда цене скакнуть: ни вниз, ни вверх".

Путин побеседовал с журналистами RT Arabic, Sky News и Al Arabiya перед своим визитом в Саудовскую Аравию и Эмираты. Президент России посетит Саудовскую Аравию 14 октября, а 15 октября отправится в ОАЭ.

Напомним, в ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. Под удар попал, в частности, нефтеперерабатывающий комплекс на востоке страны - один из крупнейших в мире. Добыча нефти в Саудовской Аравии в результате нападения на нефтяные объекты сократилась вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако США и саудовские власти усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран все обвинения отвергает.