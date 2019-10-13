Эквадорский президент приказал армии занять улицы столицы

Президент Эквадора Ленин Морено вывел на столичные улицы действующие военные подразделения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press. Морено приказал войскам дежурить на улицах во время комендантского часа и рядом с важными объектами, в частности, электростанциями и больницами. Дежурство вводится, чтобы предотвратить насилие.

Спустя два часа после приказа Морено группа людей в масках собралась у офиса частного телеканала Teleamazonas и попыталась ворваться в здание, где находились около 20 сотрудников. Также протестующие попытались захватить редакцию газеты El Comercio.

Граждане Эквадора протестуют против повышения цен на бензин. На прошлой неделе Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

Протесты вылились в беспорядки. Граждане в масках напали на телестанцию, газету и национальную аудиторскую службу.

Министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо сообщила о 30 задержанных при попытке захватить здание национальной аудиторской службы. Атаки прекратила полиция.

Из-за протестов Морено был вынужден временно перевести правительство из Кито в город Гуайякиль на берегу Тихого океана.

В субботу он обвинил своего предшественника Рафаэля Корреа и главу Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что они руководят протестными акциями, продолжающимися в Эквадоре. Соответствующее заявление Морено сделал в эфире национального телевидения. "Сегодня темные силы <...>, руководимые [экс-президентом Рафаэлем] Корреа и [президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро, вместе с наркотеррористами и иностранными гражданами осуществили ранее невиданные насильственные действия в отношении [исторического] наследия улиц Кито. Они напугали многие семьи", - сказал Морено.

По словам главы государства, протестующие сожгли здание казначейства, чтобы "уничтожить доказательства коррупции предыдущего правительства".

Первый раунд переговоров между правительством Эквадора и представителями коренных национальностей состоится в воскресенье. Соответствующее заявление распространило представительство ООН в Эквадоре.

"Конференция эквадорских католических епископов и представительство ООН в Эквадоре информируют граждан, что после контактов с правительством страны и организациями коренных национальностей первый этап диалога состоится 13 октября в 15:00 (23:00 по Москве) в Кито", - сообщается в "Твиттере" представительства. Посредники надеются "на быстрое нахождение решения сложной ситуации, в которой находится страна".

В субботу мэр столицы Эквадора страны Хорхе Йюнда Мачадо заявил, что руководство Эквадора согласилось пойти навстречу протестующим и изучить указ об отмене субсидий на топливо. Позже Морено принял решение ввести комендантский час в Кито и окрестностях.

[AHORA] una muestra de cómo la protesta se ha preparado para atacar a la @PoliciaEcuador. Se considera que este tipo de comportamientos tuvo una preparación de combate. pic.twitter.com/67MW5pvph0 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 11, 2019







