"Первая фаза" торговой сделки с Китаем: США отложили повышение пошлин

США согласились приостановить очередное повышение тарифов на китайские товары, ожидавшееся на следующей неделе, после двухдневных переговоров в Вашингтоне. Стороны объявили о прогрессе в переговорах, которые должны остановить торговую войну, но не все с этим согласны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что участники переговоров подошли к "очень существенной первой фазе" сделки, которая будет включать увеличение закупок американской сельскохозяйственной продукции и решение проблем, связанных с интеллектуальной собственностью, валютным регулированием и финансовыми услугами.

Глава китайской делегации Лю Хэ заявил, что он доволен прогрессом в переговорах.

"Мы пришли к договоренностям, в значительной степени, чтобы [соглашение] было подписано", - заявил Трамп, добавив, что переговорщики будут обсуждать следующие этапы сразу после того, как "первая фаза" будет закреплена документально.

По словам Трампа, может потребоваться до пяти недель, чтобы подготовить соглашение. Он признал, что сделка может сорваться, но выразил надежду, что этого не произойдет.

У сторон переговоров есть "фундаментальное понимание" по ключевым вопросам, сказал министр финансов США Стивен Мнучин, когда Лю и Трамп встречались в Белом доме.

Президент США сказал журналистам, что обе стороны очень близки к прекращению торгового спора. Глава китайской делегации был более сдержан.

"Мы добились существенного прогресса во многих областях. Мы рады этому. Мы будем продолжать прилагать усилия", - сказал он. Аналогичное заявление опубликовало китайское агентство Синьхуа: "Стороны обсудили программу дальнейших консультаций и договорились о совместных усилиях по достижению окончательного соглашения".

Американский президент также заявил, что может подписать соглашение с китайским лидером Си Цзиньпинем на саммите АТЭС в Чили, который пройдет в ноябре.

США собирались повысить пошлины на некоторые китайские товары уже в следующий вторник. Речь шла о том о повышении тарифов с 25% до 30% на товары стоимостью 250 млрд долларов. Мнучин сказал, что Трамп согласился не повышать их.

Трамп похвалил Китай за намерение покупать американскую сельскохозяйственную продукцию на 50 млрд долларов, но пока не снижает пошлины на товары из Китая на сотни миллиардов долларов, и его заявление об успехах в переговорах с Китаем вызвало некоторый скептицизм, пишет агентство Рейтер.

Вряд ли можно называть соглашением то, о чем было объявлено президентом Трампом, считает Скотт Кеннеди из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне: "Если они не смогли договориться на бумаге, это должно означать, что они этого еще не сделали".

Американские фондовые рынки выросли на сообщениях о сделке, но индексы пошли вниз в последние минуты торгов, когда стало ясно, что прогресс в переговорах носит ограниченный характер.

За последние 15 месяцев США и Китай взаимно повышали пошлины на десятки миллиардов долларов. Торговая война между Вашингтоном и Пекином подрывает мировую экономику.

США добиваются защиты интеллектуальной собственности американских компаний и прекращения принудительной передачи технологий Китаю. Вашингтон также хочет, чтобы Пекин сократил субсидии своей промышленности и облегчил доступ американских компаний к китайским рынкам.

Это были первые за последние два месяца переговоры на высоком уровне между США и Китаем.