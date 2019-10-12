Помогавший адвокату Трампа бизнесмен связан с украинским олигархом Фирташем

Бизнесмен советского происхождения, предположительно помогавший Джулиани в расследовании против сына Джо Байдена, работал также на украинского олигарха Дмитрия Фирташа, передает Reuters.

Американский бизнесмен, выходец из СССР Лев Парнас, который помогал адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, работал также на юристов украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого в США обвиняют в подкупе. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвокатов предпринимателя и миллиардера.

По их словам, Парнас был переводчиком у юристов, представляющих Фирташа. Лев Парнас и еще один бизнесмен советского происхождения Игорь Фруман были ранее задержаны в аэропорту при попытке покинуть США. Их арестовали по обвинению в незаконном пожертвовании 325 тысяч долларов в пользу организации, выступающей в поддержку переизбрания Трампа, однако затем перевели под залог под домашний арест. По оценке американских органов юстиции, за номинальным донором был скрыт реальный источник средств.

В США начато расследование против Джулиани

Кроме того, оба бизнесмена сотрудничали с Дмитрием Фирташем в течение нескольких месяцев до начала судебных разбирательств, рассказал источник Reuters. Сам Джулиани заявил агентству, что Парнас и Фруман помогали ему "находить людей в Украине". Газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что оба выходца из СССР помогали Джулиани установить контакт с украинскими властями, чтобы добиться начала расследования против сына Джо Байдена, вероятного соперника Трампа на следующих президентских выборах.

Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, передает газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

США добиваются экстрадиции Фирташа

В 2013 году большое жюри в США предъявило Дмитрию Фирташу, а также одному из депутатов индийского парламента и еще четырем фигурантам обвинение в подкупе членов правительства Индии с целью получить доступ к добыче титана, используемого при производстве реактивных двигателей. Украинский олигарх был арестован в Австрии в 2014 году. США добиваются его экстрадиции.